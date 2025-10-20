Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, em Tẩn Quang Minh (7 tuổi, ở bản Phô Hồ Thầu, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) – nhân vật trong bài viết: “Cậu bé 7 tuổi dân tộc Dao nguy cơ mất chân vì thiếu tiền phẫu thuật”.

Giữa năm 2024, bé Minh chẳng may ngã trong lúc nô đùa với bạn bè ở trường. Lúc đó, gia đình nghĩ chỉ chấn thương nhẹ nên không đưa bé Minh đến viện khám. Nhưng những ngày sau, cơn đau ở khớp háng trái ngày một dữ dội. Dáng đi của Minh trở nên tập tễnh, rồi lệch hẳn sang một bên.

Bạn đọc giúp đỡ em Tẩn Quang Minh ở Lai Châu số tiền 80.950.754 đồng

Lúc này, gia đình đưa Minh đến Bệnh viện tỉnh Lai Châu chữa trị nhưng tình trạng không cải thiện. Khi được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ chẩn đoán Minh mắc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi trái độ III – một căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm, cần phẫu thuật vi phẫu nối mạch và chuyển vạt xương mác tự do, ca mổ phức tạp với chi phí dự kiến khoảng 27 triệu đồng. Tuy nhiên, với gia đình bé Minh thì số tiền này quá lớn.

Trong lúc gia đình chưa biết xoay xở thế nào để có tiền phẫu thuật cho con thì may mắn được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ số tiền 80.950.754 đồng. Nhờ số tiền này, bé Minh đã được phẫu thuật.

Anh Tẩn A Soong (bố bé Minh) cho biết, hiện bé Minh đã được xuất viện về nhà điều trị phục hồi và thăm khám theo lịch của bác sĩ.

“Số tiền của mọi người giúp đỡ, chúng tôi sẽ dùng để thanh toán viện phí và mua thuốc cho con. Số còn lại sẽ giành để thăm khám và mua thuốc cho con trong thời gian tới. Nếu không có mọi người giúp, gia đình tôi không biết xoay xở ra sao”, anh Soong xúc động nói.