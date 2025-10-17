MS 2025.280

Ngày 15/9, anh Toàn cùng đội thợ đi lợp mái nhà cho người dân bị ảnh hưởng sau mưa bão. Trong lúc trèo lên mái nhà, anh bất ngờ bị điện cao thế phóng xuống, ngã quỵ tại chỗ, toàn thân bỏng nặng.

Anh Toàn là trụ cột của gia đình, nay bị tai nạn bỏng điện cụt hai cánh tay, trở thành gánh nặng của vợ và các con.

Anh được mọi người đưa vào bệnh viện gần nhà sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên ngay sau đó, bác sĩ lại cho chuyển gấp ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh Toàn nhập viện trong tình trạng bỏng nặng 17%, trong đó bỏng sâu 12% ở thân và chi. Trải qua 3 ca phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử ở cả hai tay, hiện anh Toàn đang điều trị dinh dưỡng và phục hồi chức năng. Dự kiến sẽ còn phải điều trị lâu dài, di chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt sau này.

Dù đã tỉnh lại, nhưng mỗi khi nhìn xuống hai cánh tay không còn nguyên vẹn, anh Toàn chỉ biết rơi nước mắt. Người đàn ông vốn là trụ cột của gia đình, nay chỉ còn biết nằm lặng trên giường bệnh.

“Tôi bị thế này rồi, sau này biết sống sao. Chỉ thương vợ con… Bốn đứa nhỏ còn thơ dại, cần có người cha gánh vác, nuôi nâng nên người. Nhưng giờ tôi lại trở thành gánh nặng cho gia đình. Một mình vợ tôi làm sao xoay xở nổi đây?” – anh Toàn nghẹn giọng.

Hai cánh tay Toàn buộc phải tháo bỏ

Nghe những lời gan ruột ấy, chị Phạm Thị Hoa (vợ anh) khóc nghẹn. Chị kể, từ ngày lấy nhau đến nay, anh Toàn chưa một lần được an nhàn, quanh năm đi làm thuê, bươn chải khắp nơi để nuôi vợ con. Giờ tai họa bất ngờ ập đến, anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

Từ ngày nhập viện đến nay, chi phí điều trị cho anh Toàn đã hơn 100 triệu đồng. Số tiền ấy đều do chị Hoa vay mượn người thân, anh em họ hàng. Dù biết tình hình của mình, anh Toàn vẫn mong được xuất viện sớm, chịu đựng cơn đau để bớt gánh nặng chi phí cho vợ con.

Nhưng chị Hoa thì không thể. Chị đang tính đến việc thế chấp căn nhà nhỏ để vay thêm tiền cho chồng tiếp tục điều trị, dù trong lòng đau như cắt: “Nếu bán nhà thì các con biết ở đâu? Nhưng nếu không có tiền, anh ấy sống sao đây?” – chị nghẹn ngào nói.

Ông Bùi Ngọc Minh, trưởng xóm Phú Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Toàn vốn đã rất khó khăn, các con còn nhỏ dại, giờ không may anh nằm viện điều trị lâu dài khiến kinh tế gia đình càng kiệt quệ hơn.

Chi phí điều trị tốn kém và kéo dài khiến gia đình anh Toàn đã khó khăn lại lâm vào cảnh bế tắc.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, cần cù, hết lòng vì gia đình, giờ đây anh phải nằm một chỗ, mất đi đôi tay là gia đình không có nguồn thu nhập. Lúc này đây, mỗi tấm lòng hảo tâm chung tay chia sẻ sẽ giúp anh Toàn vượt qua giai đoạn khó khăn, có cơ hội hồi phục sức khỏe, tiếp tục sống và nuôi dạy các con nên người.