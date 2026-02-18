“Đau buốt nhiều em quen rồi, giờ được về nhà nhiều hơn, được đi học, em thấy vui lắm”, lời tâm sự giản dị của cậu học trò 16 tuổi Nguyễn Phước Tài khiến ai nghe cũng ấm lòng.

16 tuổi và hành trình đối diện ung thư máu

Mùa hè năm lớp 10, từ những cơn đau nhức xương kéo dài, Phước Tài dần khó đi lại. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM xác định em mắc ung thư máu cấp dòng lympho B – một bệnh lý ác tính hiếm gặp. Phác đồ điều trị bao gồm cảm ứng lui bệnh, củng cố, và duy trì kéo dài 2-3 năm.

Với suy nghĩ của một chàng trai 16 tuổi, căn bệnh ấy tưởng chừng sẽ lấy đi cả sức khỏe lẫn tương lai. Gia đình vốn nhiều năm thuộc diện khó khăn tại địa phương. Thu nhập chính trông vào việc làm thuê của ông Nguyễn Văn Trên (cha của Tài). Chị gái của Tài đi phụ bán hàng, thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng; một người chị khác đang là sinh viên năm hai; ông nội già yếu ở nhà. Khi phát hiện Tài mắc bệnh hiểm nghèo, cả gia đình rơi vào hoang mang, phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi.

Thời điểm mắc bệnh nặng, Tài từng có lúc suy nghĩ tiêu cực, không muốn mình là gánh nặng lớn của gia đình

Nhớ lại quãng thời gian đầu điều trị cho Tài, ông Trên nghẹn ngào: “Mỗi tháng chi phí khoảng 30-40 triệu đồng. Gia đình tôi vay mượn khắp nơi vẫn không thấm vào đâu. Những ngày con truyền hóa chất, tôi không dám tiêu đồng nào, ăn uống đều nhờ suất cơm từ thiện của bệnh viện”.

Hơn 400km từ Cà Mau lên TPHCM là hành trình đầy mệt mỏi của hai cha con Tài. Hình ảnh người cha lam lũ, mang bệnh nền viêm gan B, đeo ba lô dẫn theo con trai đầu trọc, da xanh tái khiến nhiều người chạnh lòng.

“Phép màu” từ sự sẻ chia để viết tiếp ước mơ trong mùa xuân mới

Dù hiểu rõ tình trạng bệnh và khó khăn của gia đình, Phước Tài vẫn nuôi ước mơ được trở lại trường học. Trước sự động viên của cán bộ phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, em từng rưng rưng: “Em chỉ ước được về nhà, được đến trường tiếp tục đi học để theo kịp các bạn. Em đã chọn được trường đại học rồi nên em sẽ cố gắng học tập để trở thành sinh viên của trường”.

Thông qua sự kết nối của Báo VietNamNet, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ Tài.

Ngày 29/7/2025, đại diện Báo VietNamNet trực tiếp trao số tiền 96.708.440 đồng do bạn đọc ủng hộ đến tận tay Phước Tài tại bệnh viện. Bên cạnh đó, thông qua số tài khoản của ông Trên, gia đình còn nhận được thêm 45 triệu đồng hỗ trợ trực tiếp.

Đó không chỉ là khoản tiền quý giá giúp trang trải viện phí, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để gia đình an tâm hơn trên hành trình điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện sức khỏe của Phước Tài khá tốt, em tái khám định kỳ hàng tháng. Nếu duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động phù hợp và tránh hoạt động mạnh, tình trạng bệnh có thể cải thiện tích cực.

Mặc dù mắc bệnh nhưng Tài luôn chăm chỉ học tập và thường xuyên đạt học sinh giỏi

Đối với Phước Tài, sự quan tâm của cộng đồng chính là “phép màu”. Em từng có lúc tiêu cực, thậm chí nghĩ đến việc nhường cơ hội điều trị cho chị gái khi gia đình quá khó khăn. “Nhưng khi được báo chia sẻ giúp đỡ, em mới thấy còn rất nhiều người yêu thương, quan tâm mình. Từ đó em quyết vượt qua căn bệnh để không phụ lòng ba mẹ và mọi người”, Tài chia sẻ.

Giờ đây, khi sức khỏe dần ổn định, chàng trai 16 tuổi đã có thể về nhà nhiều hơn, trở lại trường học và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ giảng đường.

Câu chuyện của Nguyễn Phước Tài là minh chứng rằng, khi yêu thương được trao đi đúng lúc, những mảnh đời tưởng chừng gục ngã có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn. Hy vọng rằng từ hành trình của em, nhiều bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các bệnh nhi, sẽ thêm vững tin, lạc quan để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn – nơi ước mơ vẫn tiếp tục nở hoa trong mùa xuân của hy vọng.