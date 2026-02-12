Bé Ngô Huỳnh Thiên Phúc (5 tuổi, ngụ Đồng Nai) là nhân vật trong bài viết: “Bé trai 5 tuổi mắc ung thư não đứng trước nguy cơ dang dở điều trị vì cạn tiền”.

Đại diện Báo VietNamNet trao tận tay số tiền 56.085.736 đồng tới chị Ngô Thị Hồng Kiều

Căn bệnh u não được phát hiện khi Thiên Phúc mới 3 tuổi. Trong 2 năm chiến đấu với bệnh tật, bé đã trải qua 2 ca đại phẫu, nhiều lần mổ đặt ống dẫn lưu dịch não, xạ trị. Bé còn bị biến chứng suy tuyến yên sau mổ, suy thận, đôi mắt cũng mờ dần.

Từ ngày con trai phát bệnh, người mẹ đơn thân Ngô Thị Hồng Kiều (36 tuổi) vừa sống trong nỗi sợ mất con, vừa chật vật lo liệu tiền bạc. Chị luôn túc trực chăm sóc bé Phúc. Đã nửa năm nay, chị Kiều vẫn nợ tiền đóng trọ nhưng trước mắt phải dồn toàn lực để chữa bệnh cho con. Bế tắc, chị Kiều đi vay mượn khắp nơi để cứu con, số tiền nợ tới nay cũng đã gần 200 triệu đồng và không thể vay mượn thêm.

Sau khi hoàn cảnh bé Thiên Phúc đáng thương, hiểu chuyện nhưng số phận lại bất hạnh được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp đỡ bé. Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 56.085.736 đồng do bạn đọc ủng hộ bé Thiên Phúc. Ngoài ra, qua tài khoản cá nhân, chị Kiều cũng đã nhận được những lời động viên, giúp đỡ trực tiếp của các nhà hảo tâm hơn 20 triệu đồng.

Thông qua Báo VietNamNet, chị Kiều gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã thương mến bé Phúc, giúp đỡ để con có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh.