Bà N. M. H. cho biết được bố mẹ tặng 240m2 đất trồng cây lâu năm và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2014.

Năm 2015, bà xây dựng căn nhà 2 tầng diện tích khoảng 70m2 trên thửa đất này và sinh sống ổn định đến nay. Gia đình hiện có 3 thế hệ cùng sinh sống trên thửa đất duy nhất.

Vừa qua, bà H. nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 100m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hiện trạng, cán bộ chuyên môn của UBND xã yêu cầu gia đình phải khôi phục hiện trạng ban đầu của đất, đồng nghĩa với việc phải tháo dỡ công trình đã xây dựng.

Cho rằng thửa đất nằm trong khu dân cư, phù hợp quy hoạch đất ở và đã có nhà ở kiên cố, bà Huyền băn khoăn liệu mình có thuộc trường hợp phải tháo dỡ công trình để khôi phục hiện trạng đất hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thửa đất của bà Huyền được cấp Giấy chứng nhận với mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, năm 2015, bà đã xây dựng nhà ở trên đất mà chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Hành vi này được xác định là sử dụng đất không đúng mục đích và thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 123/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Bộ NN&MT cũng cho biết, khi xem xét giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, người sử dụng đất phải chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Như vậy, việc thửa đất nằm trong khu dân cư, phù hợp quy hoạch đất ở hoặc là nơi ở duy nhất của gia đình không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích đã xảy ra trước đó.

Việc xử lý và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và xử phạt vi phạm hành chính.