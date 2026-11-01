Bộ Nội vụ cho biết trong một số trường hợp, quyết định bổ nhiệm đồng thời có giá trị tiếp nhận vào viên chức mà không cần quyết định riêng. Vậy quy định này được áp dụng thế nào với người đang là công chức được điều động, bổ nhiệm?

Một công chức phản ánh sau ngày 1/7/2025, ông giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội. Tháng 11/2025, ông được điều động sang khối Đảng. Đến tháng 12/2025, Đảng ủy ban hành quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Chính trị.

Tuy nhiên, giữa các quyết định này không có quyết định chuyển từ công chức sang viên chức. Khi còn giữ chức Phó trưởng phòng, ông hưởng lương theo ngạch công chức với hệ số 6,1. Sau khi được bổ nhiệm, ông vẫn hưởng hệ số lương này.

Từ đó, ông đặt câu hỏi: Việc tiếp tục hưởng hệ số 6,1 có đúng quy định không, có cần ban hành quyết định chuyển công chức thành viên chức không, và hiện nay ông được xác định là công chức hay viên chức?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết tại thời điểm tháng 12/2025, việc tuyển dụng vào viên chức được thực hiện theo Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2023 của Chính phủ.

Đáng chú ý, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 85/2023 quy định: “Tiếp nhận các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này để bổ nhiệm viên chức quản lý. Quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tiếp nhận vào viên chức”.

Căn cứ quy định trên, Bộ Nội vụ cho biết nếu quyết định được ban hành vào tháng 12/2025 của người hỏi đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục thì ông được xác định là viên chức kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực.

Như vậy, trong trường hợp này không nhất thiết phải có một quyết định riêng về việc chuyển từ công chức sang viên chức. Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thể đồng thời là quyết định tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định số 85/2023.

Đối với thắc mắc về việc tiếp tục hưởng hệ số lương 6,1, Bộ Nội vụ lưu ý mức lương đang hưởng không phải căn cứ để xác định một người là công chức hay viên chức. Việc xếp lương đúng hay sai cần được xem xét trên cơ sở hồ sơ cụ thể, căn cứ pháp lý, vị trí việc làm, quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và quyết định xếp lương của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ đề nghị người hỏi liên hệ cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định tại các Điều 58, 59 và 60 Nghị định số 259/2026.

Như vậy, hai vấn đề cần được xem xét riêng: tư cách viên chức được xác định theo quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm có hiệu lực và việc xếp lương phải căn cứ hồ sơ, quy định chuyên ngành. Việc vẫn hưởng hệ số 6,1 không đồng nghĩa người đó tiếp tục là công chức.

Điều 58, 59 và 60 Nghị định số 259/2026 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cơ quan quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác quản lý viên chức. Việc xem xét thay đổi bậc nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị theo phân cấp, ủy quyền.