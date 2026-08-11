Bà L.T.K.M., vừa gửi Bộ Nội vụ câu hỏi liên quan đến mức phụ cấp chức vụ đối với chức danh phó trưởng phòng được giao phụ trách.

Theo phản ánh của bà M., Nghị định số 07/2026 của Chính phủ quy định hệ số phụ cấp chức vụ của trưởng phòng và phó trưởng phòng cấp xã. Tuy nhiên, văn bản này không quy định rõ trường hợp phó trưởng phòng được giao phụ trách thì được hưởng phụ cấp theo mức của trưởng phòng hay phó trưởng phòng.

Bà M. đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đơn vị áp dụng mức chi phụ cấp chức vụ trong trường hợp này.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại điểm d1 khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, người có quyết định bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng, nhưng chưa phải quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng.

Bộ Nội vụ hướng dẫn mức phụ cấp chức vụ đối với người được giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo.

Quy định này cũng nêu, khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng, người đó thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Như vậy, trường hợp phó trưởng phòng được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định bằng văn bản giao phụ trách hoặc giao quyền trưởng phòng, người này được hưởng phụ cấp chức vụ theo mức của trưởng phòng trong thời gian được giao phụ trách.

Việc được hưởng mức phụ cấp của cấp trưởng không đồng nghĩa với việc người được giao phụ trách đã được bổ nhiệm chính thức vào chức danh trưởng phòng.

Bộ Nội vụ cho biết, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh, thành phố thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị bà M. liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, thành phố, cụ thể là Sở Nội vụ, để được giải đáp và hướng dẫn thực hiện phù hợp với trường hợp cụ thể.

Như vậy, căn cứ hướng dẫn được Bộ Nội vụ viện dẫn, điểm quan trọng để xác định mức phụ cấp không chỉ nằm ở chức danh phó trưởng phòng mà là quyết định bằng văn bản giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng của cơ quan có thẩm quyền.