Gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ, bà M.T.D. cho biết về trường hợp một công chức đã nhận trợ cấp chuyển vùng khi rời xã khu vực III vào tháng 8/2025, đến tháng 1/2026 lại được điều động trở lại công tác tại một xã khu vực III.

Bà D. hỏi Bộ Nội vụ trường hợp này có còn được hưởng phụ cấp công tác lâu năm với hệ số 0,7 theo quy định hay không.

Thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc tại vùng đặc biệt khó khăn là căn cứ để xem xét hưởng phụ cấp công tác lâu năm. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019 ngày 8/10/2019 quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo Điều 5 của nghị định, phụ cấp công tác lâu năm được tính theo mức lương cơ sở.

Trong khi đó, Điều 13 của nghị định quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại địa bàn này. Trường hợp có thời gian công tác bị gián đoạn nhưng chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì thời gian đó được cộng dồn để tính hưởng chế độ.

Bộ Nội vụ đề nghị bà D. liên hệ cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương, cụ thể là Sở Nội vụ, để được xem xét, hướng dẫn trên cơ sở hồ sơ và quá trình công tác thực tế.

Theo quy định hiện hành, việc xác định thời gian hưởng phụ cấp công tác lâu năm phải căn cứ vào tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các điều kiện cụ thể của từng trường hợp.