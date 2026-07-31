Bộ Nội vụ vừa trả lời câu hỏi của bà T.H. về chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã.

Bà H. là viên chức lãnh đạo một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, được bổ nhiệm từ ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, đến nay bà chưa được hưởng phụ cấp chức vụ.

Bà cho rằng Nghị định 07/2026 của Chính phủ chỉ quy định phụ cấp chức vụ đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND và các cơ quan, đơn vị tương đương. Trong khi đó, đơn vị sự nghiệp không thuộc nhóm này.

Vì vậy, bà đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn việc áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ đối với trường hợp của mình.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo Nghị định 07/2026

Trả lời băn khoăn của bà H., Bộ Nội vụ dẫn Thông tư 83/2005/TT-BNV. Theo quy định này, với những chức danh lãnh đạo tại các tổ chức chưa có quy định cụ thể về mức phụ cấp chức vụ hoặc chỉ quy định theo khung phụ cấp, việc thực hiện được căn cứ vào bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cho biết, bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo này đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 07/2026 của Chính phủ.

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với cấp xã theo Nghị định 07/2026 của Chính phủ

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị bà H. liên hệ Sở Nội vụ để được xem xét, hướng dẫn cụ thể về chế độ phụ cấp chức vụ đối với vị trí đang đảm nhiệm.

Như vậy, việc viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã có được hưởng phụ cấp chức vụ hay không cần được xác định dựa trên chức danh, loại hình tổ chức và quy định phụ cấp áp dụng tại địa phương. Trường hợp cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền của địa phương hướng dẫn và tổ chức thực hiện.