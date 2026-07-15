Ông L.M.T. là viên chức đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được hưởng các chế độ theo Nghị định 76/2019 của Chính phủ.

Ông phản ánh khi được cơ quan cử đi học 10 ngày mỗi tháng trong thời gian 6 tháng, đơn vị thông báo ông không được hưởng phụ cấp theo nghị định này trong những tháng đi học. Do đó, ông băn khoăn mình có thuộc trường hợp bị dừng hưởng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn hay không.

Người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chỉ không được tính hưởng phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 76/2019 khi đi công tác, học tập ngoài vùng từ 1 tháng trở lên. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Nghị định số 76/2019 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2019. Tại khoản 3 Điều 13, nghị định quy định rõ các khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp, trợ cấp theo chính sách này.

Cụ thể, người lao động không được tính hưởng phụ cấp trong thời gian đi công tác, làm việc hoặc học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên.

Ngoài ra, các trường hợp không được tính hưởng phụ cấp còn bao gồm người lao động có thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; thời gian bị tạm đình chỉ công tác, tạm giữ hoặc tạm giam.

Đối với trường hợp viên chức được cử đi học 10 ngày mỗi tháng trong vòng 6 tháng, Bộ Nội vụ không đưa ra kết luận cụ thể mà đề nghị người lao động liên hệ cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức hoặc Sở Nội vụ để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.