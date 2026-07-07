Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 23 lên sóng tối 7/7, sau khi cãi nhau với Hoàng (Mạnh Hưng), Vân (Ngọc Huyền) cho rằng Sinh (Quang Sự) đã đuổi theo người tình của mình để đòi lại số vàng đã mất. Vân trách anh trai vì tiền mà đẩy bố của con mình ra đường.

"Chẳng phải anh vừa đuổi theo anh ấy và đòi vàng về à? Anh ấy nói từ bây giờ sẽ không liên quan đến em nữa. Con em tự đẻ, tự nuôi. Em gái không chồng mà chửa, con em không có bố anh vừa lòng chưa? Anh đừng quyết định tương lai của em nữa", Vân hét lên với Sinh. Ngay sau đó cô bị động thai khiến anh trai lo lắng.

Trong khi đó, cư dân của khu tập thể kịch liệt phản đối khi được vận động đồng ý biến khu tập thể cũ nát thành chung cư hiện đại. Đúng lúc này Diệu (Quỳnh Châu) xuất hiện để bảo vệ Sơn (Phùng Đức Hiếu) trước làn sóng phẫn nộ của mọi người. "Tại sao các cô các chú lớn tuổi rồi mà lại cư xử với một người đáng tuổi con, tuổi cháu mình như thế ạ? Có thế nào mình cũng phải cư xử lịch sự chứ?", cô nói. Sinh có vẻ ghen khi thấy Sơn được Diệu bảo kê và Tài nhanh chóng phát hiện ra tình cảm này của ông bạn.

Sơn là người yêu cũ của Diệu? Chuyện gì xảy ra với Vân? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 23 lên sóng tối 7/7 trên VTV3.

Chồng diễn viên Ngọc Anh không ý kiến về cảnh tình cảm của vợ, ủng hộ bà xã sexy Chồng diễn viên Ngọc Anh không can thiệp vào công việc của vợ và tôn trọng phong cách của bà xã nên luôn ủng hộ cô hết mình.