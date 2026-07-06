Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 22 lên sóng tối 6/7, Diệu (Quỳnh Châu) quyết dứt áo ra đi và cũng không còn trách cứ chồng. Cô không muốn Dương (Tiến Lộc) áy náy hay dằn vặt vì những chuyện đã qua. "Giờ anh tự do rồi, đi tìm người nào anh luôn nhớ tới đi!", Diệu nhắn chồng. "Anh đã bị bỏ lại, dù là em hay cô ấy, anh đều không xứng", Dương thở dài đáp. Diệu nói cô sẽ không bỏ qua cho người làm mình tổn thương nhưng Dương là ngoại lệ.

Ở diễn biến khác, Hoàng (Mạnh Hưng) trở lại tìm Vân (Ngọc Huyền) sau khi biết cô mang thai con của mình. Hoàng ôm chặt Vân rồi xin lỗi Vân trước mặt Bằng (Du Ka) khiến anh chàng khó chịu. Sau đó, Vân dắt Hoàng lên chào bố. Ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) trách con gái không nói sớm chuyện mình mang bầu để ông còn tiện chăm sóc. "Anh Sinh bảo con là từ từ hãy nói vì sợ bố lo. Giờ thấy bố chấp nhận thế này con cũng yên tâm", Vân nói.

Trong khi đó, Tài (Tuấn Tú) đi làm về đã thấy con trai của Nguyệt (Thanh Hương) xúc cơm cho mẹ mình. Nguyệt nói thấy bà Phụng (Tú Oanh) đói nên đã lấy cơm trước cho bà ăn rồi tiện thể mời Tài ở lại ăn cơm. Thấy Tài vui vẻ ngồi ăn cơm rồi hết lời khen Nguyệt nấu ăn ngon, bà Phụng nói "đẹp đôi nhỉ" khiến cả hai ngại ngùng.

Hoàng đang bày ra vở kịch để được Sinh xí xoá 15 chỉ vàng đã lấy cắp? Chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 22 lên sóng tối 6/7 trên VTV3.

Diễn viên Quỳnh Châu 'Dưới ô cửa sáng đèn' thích người đàn ông thông minh, tử tế Diễn viên Quỳnh Châu chia sẻ cô bị thu hút bởi mẫu người đàn ông thông minh, coi trọng và tử tế với mọi người xung quanh, đặc biệt là phải "át vía" được cá tính của cô.

Khán giả bất ngờ khi phát hiện Việt Hoa 'Lửa trắng' là công an chìm Trong "Lửa trắng" tập 6, thân phận thật của nhân vật Mai do Việt Hoa đảm nhiệm đã lộ diện, hoá ra cô là cảnh sát chìm được cài vào tổ chức của Lão Công để làm nhiệm vụ,