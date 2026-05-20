Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 3 lên sóng tối nay, 20/5, công nhân ùn ùn kéo lên phòng làm việc của Sinh (Quang Sự) để xin ứng lương. Nhận thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, Sinh nói vui: "Có ai mang theo kìm không? Bẻ giùm anh cái răng xem được bao nhiêu tiền vì thực sự trên người anh chỉ còn mỗi cái răng là giá trị nhất".

Tuy nhiên, họ cho rằng muốn ứng lương chứ không phải xin lương. Sinh giải thích rằng nếu giờ phải ứng lương từ tiền túi của mình đúng là anh phải vặn răng thật. "Việc gì ra việc đó. Công ty nợ lương phải có trách nhiệm. Anh em về làm đơn đi", Sinh nói. Các công nhân thất vọng ra về và nói với nhau ý định phải xin đi làm chỗ khác.

Ở diễn biến khác, ông Đăng (Chí Trung) hẹn gặp Sinh và đưa lại cho anh 30 triệu đồng, số tiền trước đó ông yêu cầu Vân (Ngọc Huyền) - em gái Sinh - đền bù vì bán chiếc nồi rởm khiến ông bị bỏng. Khi Sinh từ chối nhận, ông Đăng nói: "Cầm lấy! Đã không có tiền lại còn sĩ. Thế mày nghĩ chú là người thế nào mà đi bắt đền nhà mày? Chú làm như vậy để dằn mặt con Vân và bố mày vì lúc nào cũng chiều con thái quá. Nó 30 tuổi rồi, bao bọc đến bao giờ".

Ông Đăng nhất quyết trả lại tiền cho Sinh, dặn chỉ hai người biết với nhau chứ không được nói cho ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) và Vân biết. Không còn cách nào khác, Sinh đành nhận lại số tiền từ ông Đăng. Ông Đăng nói con gái đang gặp khó khăn nên muốn nhờ Sinh sát vai cùng Diệu (Quỳnh Châu).

Trong khi đó, Bằng (Du Ka) nhận thấy Vân sắp bị gã trai đểu lừa nên lập tức báo cho hai ông bạn biết. Không chần chừ, Tài (Tuấn Tú) đứng lên giữa quán gọi Vân. Vân sẽ làm gì khi đối mặt với 3 ông anh trong cuộc hẹn? Sinh gỡ rối cho công ty và Diệu ra sao? Diễn biến chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 3 lên sóng 20h tối nay, 20/5 trên VTV3.