Trong Dưới ô cửa sáng đèn tập 4 lên sóng tối nay, 25/5, Diệu (Quỳnh Châu) dọn về nhà và hứa với Dương (Tiến Lộc) sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh. "Hứa làm gì đằng nào công ty cũng đang khó khăn hay là em nhượng lại đi, còn ít vốn rút về nghỉ ngơi rồi làm gì thì làm chứ lao đầu vào làm cả năm nay có khá được đâu", Dương khuyên vợ. Tuy nhiên Diệu cho rằng công ty là tâm huyết cô không thể nói bỏ là bỏ.

Dương đáp Diệu là phụ nữ, đừng nên quá tham công tiếc việc bởi anh vẫn có thể lo cho cô. Diệu nói chỉ cần Dương cho cô thêm vài tháng để lo mọi việc. Cô cũng thừa nhận đã bán ô tô để lo cho công ty nên phải đi xe ôm về nhà khiến Dương vô cùng bức xúc. Anh nói đã chán cảnh Diệu thích làm gì thì làm, thích mua thích bán cái gì cũng theo ý mình bởi không coi anh ra gì.

Ở diễn biến khác, ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) khuyên con trai kiếm lấy một người làm bầu bạn nhưng ngay lập tức bị Sinh (Quang Sự) gạt đi với lý do lo thân mình còn lo chưa xong. Ông Lượng muốn con trai có người phụ nữ cận kề chăm sóc khi ốm yếu. Sinh nói đó là chuyện sau này và anh còn có con gái, cô bé sẽ chăm sóc cho bố về sau như Sinh chăm lo cho ông Lượng.

Trong khi đó, lô hàng được sản xuất bằng loại vải kém chất lượng bị đối tác trả lại khiến Diệu rất sốc. Cô gọi điện cho đối tác giải thích nhưng không còn tác dụng, thậm chí còn bị mắng vì đã "đánh lận con đen". Không những bị trả lại hàng, Diệu còn bị yêu cầu đền bù hợp đồng. Chỉ khi nhận hậu quả, Diệu mới thấy mình đã sai lầm vì không nghe lời khuyên của Sinh.

Diệu sẽ thoát khỏi rắc rối ra sao? Diễn biến chi tiết Dưới ô cửa sáng đèn tập 4 lên sóng 20h tối nay, 25/5 trên VTV3.

