XEM CLIP:

Khoảng 21h ngày 18/3, việc thảm nhựa con đường 429A chính thức được triển khai, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Đơn vị thi công vệ sinh mặt đường trước khi thảm nhựa.

Nhiều người dân không giấu nổi niềm vui khi tận mắt chứng kiến việc thay áo mới cho con đường bụi mù như giữa sa mạc.

Ông N.T.V. chia sẻ: “Nhiều tháng qua, bụi bay mù mịt, chúng tôi khổ lắm rồi. Hôm nay, đường được rải nhựa, ai cũng vui mừng, háo hức”.

Cùng chung niềm vui, ông N.H.B. cho biết người dân chỉ mong con đường được thi công hoàn thiện. “Mỗi lần xe tải chạy qua là bụi và tiếng ồn rất lớn, nền đất rung khiến tôi nhiều đêm không ngủ được. Bây giờ thì tôi phấn khởi rồi”, ông nói.

Đơn vị thi công vận chuyển máy móc đến làm đường.

Trao đổi với PV VietNamNet tại hiện trường, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Dân Hòa cho biết đơn vị đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công dù gặp không ít khó khăn. Trước Tết Nguyên đán, do thời tiết không thuận lợi nên đơn vị chưa thể triển khai.

Bên cạnh đó, tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn qua lại liên tục, gây trở ngại trong quá trình thi công. Việc rải nhựa cũng bị chậm so với kế hoạch do ảnh hưởng từ nguồn cung nhiên liệu.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Dân Hòa, sau khi tiếp nhận dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 429A từ Quốc lộ 21B đi nhà lưu niệm Bác Hồ, đơn vị đã tập trung chỉ đạo nhà thầu triển khai thi công tại các vị trí có mặt bằng ở các thôn Mới, Mục Xá và Cao Xá.

Tuy nhiên, do thời điểm thi công trùng với thời gian Công ty Điện lực Thường Tín thực hiện hạ ngầm hệ thống điện trung thế (từ ngày 5 - 12/3) nên kế hoạch thảm nhựa phải tạm hoãn. Việc thi công toàn tuyến sẽ hoàn thành vào ngày 20/3.

Đường 429A chạy qua thôn Mới được “thay áo mới''.

Ông Đinh Hữu Bình, Chủ tịch UBND xã Dân Hòa, khẳng định: “Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, chính quyền địa phương luôn xác định mục tiêu phục vụ người dân là trên hết, không né tránh hay viện lý do”.

Sau khi hoàn thiện thảm nhựa, con đường 429A khang trang, sạch sẽ không chỉ giúp giao thông thuận tiện mà còn mang lại niềm vui cho người dân địa phương.