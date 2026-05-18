Ngày 18/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp các đơn vị chức năng liên quan bắt quả tang hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu công nghiệp tại Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại tổng hợp Thịnh Cường (đặt tại xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh).

Tại đây, các đối tượng đang thực hiện hành vi làm giả sản phẩm dầu gió mang nhãn hiệu nổi tiếng “EAGLE BRAND”.

Lực lượng chức năng kiểm kê số lượng dầu gió giả. Ảnh: MĐ

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, tạm giữ và lấy lời khai của 14 đối tượng có liên quan.

Trong đó, 2 nghi phạm được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây gồm: Châu Kế Cường (39 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (36 tuổi), cùng ngụ tại TPHCM.

Tại nơi sản xuất, lực lượng chức năng đã niêm phong, thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 27.511 chai dầu gió nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Roll On” các loại; 1 bồn phối trộn nguyên liệu; 3 hệ thống máy sang chiết, đóng gói sản phẩm.

Ngoài ra còn 21 thùng chứa tem, nhãn, logo; 17 thùng chứa vỏ chai chưa sử dụng và 12 can nhựa đựng hóa chất không tem nhãn dùng để pha chế... Tổng giá trị hàng hóa và dụng cụ máy móc ước tính trên 2 tỷ đồng.

Tang vật do lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: MĐ

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã lợi dụng các hoạt động logistics, dịch vụ vận chuyển và giao hàng nhanh để phân phối dầu gió giả đến nơi tiêu thụ, để tránh bị phát hiện.