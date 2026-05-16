Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”.

Trước đó, tuần tra trên đường Cầu Kinh (phường Tân Tạo, TPHCM), tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Đối tượng Thạch Hiểu đóng gói bột ngọt giả. Ảnh: CA

Bao bì, nhãn mác giả thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: CA

Đấu tranh khai thác nhanh, Thạch Hiểu thừa nhận toàn bộ số hàng trên là hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổ công tác sau đó lập biên bản, đưa Hiểu cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương Thị Yến Oanh là chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto và cung cấp cho Thạch Hiểu để đóng gói, sản xuất bột ngọt giả.

Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực; chịu trách nhiệm cất giấu, giao nhận bao bì giả và nhận tiền từ việc tiêu thụ hàng giả.

Tang vật hàng hoá mà cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm mang nhãn hiệu Ajinomoto, hơn 23.000 bao bì giả, khoảng 70kg bột ngọt nguyên liệu chưa sang chiết cùng nhiều máy móc phục vụ việc làm giả như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và tài liệu liên quan.

Theo lời khai ban đầu, đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 1/2026. Các đối tượng thu mua bột ngọt trôi nổi, giá rẻ, không rõ nguồn gốc, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa, đại lý ở TPHCM.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, hành vi của nhóm đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.