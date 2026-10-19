Siêu bão Champi có thể mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, trong khi đường đi còn khác biệt giữa các cơ quan dự báo. Dù ít khả năng vào Biển Đông, bão vẫn có thể khiến Bắc Biển Đông có gió giật cấp 10.

Siêu bão Champi có thể mạnh lên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 18/10, bão Champi đạt cường độ siêu bão cấp 16. Trong đêm 18/10 và sáng 19/10, bão suy yếu xuống cấp 15, sau đó mạnh trở lại cấp 16 vào trưa cùng ngày, với sức gió giật trên cấp 17.

Lúc 13h ngày 19/10, tâm siêu bão Champi ở khoảng 14,3 độ vĩ Bắc, 138,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.700km về phía đông đông nam và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) hơn 2.000km về phía đông nam.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi. Nguồn: NCHMF

Phân tích các số liệu khí tượng cho thấy, siêu bão Champi đang nằm ở phía nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29-30 độ C. Điều kiện này thuận lợi để bão tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão được dự báo di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, cường độ có thể tăng lên cấp 17, giật trên cấp 17.

Siêu bão Champi có khả năng duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều 22/10. Từ tối và đêm cùng ngày, khi nhiệt độ mặt nước biển giảm còn khoảng 27-28 độ C, đồng thời lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu, bão có xu hướng giảm cấp dần và chuyển hướng tây bắc, lệch lên phía bắc nhiều hơn.

Dự báo đường đi của siêu bão Champi còn khác biệt

Hiện các cơ quan khí tượng quốc tế chưa thống nhất về khu vực mà siêu bão Champi có thể đổ bộ hoặc đi qua.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, khoảng ngày 24/10, bão có thể đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Xác suất bão đi vào khu vực đông bắc Biển Đông dưới 10%. Nguồn: VNDMS

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc và Mỹ nhận định bão có thể di chuyển lên vùng biển phía bắc đảo Đài Loan, sau đó hướng về các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thay vì đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này.

Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cũng dự báo siêu bão Champi di chuyển lên vùng biển phía bắc đảo. Còn cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định bão có thể đi sạt qua phía bắc đảo Đài Loan trước khi hướng về đất liền Trung Quốc.

Như vậy, đường đi và khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Champi vẫn còn những khác biệt trong dự báo. Tuy nhiên, các nhận định đều cho thấy bão ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định xác suất bão đi vào khu vực đông bắc Biển Đông dưới 10%. Trong khi đó, khả năng bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó ảnh hưởng đến Đài Loan và khu vực ven biển Trung Quốc được đánh giá ở mức trên 80%.

Bắc Biển Đông có thể có gió giật cấp 10

Dù ít khả năng đi vào Biển Đông, siêu bão Champi vẫn có thể tác động đến thời tiết trên vùng biển phía bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão.

Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía tây của bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc vùng biển đông bắc Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6.

Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc trên khu vực phía bắc Biển Đông có thể mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo của cơ quan khí tượng Mỹ về đường đi siêu bão Champi. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của siêu bão Champi để cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới.