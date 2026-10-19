Dự báo thời tiết ngày 19/10/2026, miền Bắc và Hà Nội tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trên 34 độ. Trong khi đó, Nam Bộ và TPHCM có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ kèm sấm sét, gió giật nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/10, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thời tiết vẫn ổn định với sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/10, trời nắng hanh, đêm không mưa, sáng sớm cũng có nơi có sương mù nhẹ; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Trong khi đó, từ sáng sớm đến chiều tối ngày 19/10, khu vực Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

TPHCM và Nam Bộ mưa lớn cục bộ, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngày và đêm 19/10, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng lưu ý, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, các nhiễu động từ biển theo gió Đông đi vào đất liền làm gia tăng tính bất ổn định trong khí quyển. Do vậy, thời tiết Nam Bộ và TPHCM trong ngày 19/10 khả năng sẽ tăng mưa, mưa diện rộng và có thể có mưa lớn. Mưa giông giai đoạn này độ bất ổn định rất cao, mưa lớn cục bộ kèm sấm sét, gió giật rất nguy hiểm.

Dự báo thời tiết ngày 19/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.