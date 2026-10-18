Không khí lạnh giữa tuần tới được dự báo hoạt động yếu, chưa đủ khiến miền Bắc chuyển lạnh, Hà Nội vẫn có thể nắng trên 32 độ. Trong khi đó, TPHCM và Nam Bộ đối mặt nguy cơ mưa lớn, giông sét trong nhiều ngày.

Miền Bắc giữa tháng 10 vẫn nắng 34 độ

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, hình thế thời tiết chính trong 10 ngày tới (17-27/10/2026) là không khí lạnh có cường độ suy yếu, đến ngày 20-21/10, có khả năng tăng cường yếu lệch Đông. Trong khi đó, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh dần, làm gia tăng mưa tại khu vực phía Nam.

Không khí lạnh tăng cường yếu và lệch Đông khiến thời tiết miền Bắc gần như ít thay đổi. Ảnh: Nam Khánh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, dù đã giữa tháng 10, không khí lạnh vẫn hoạt động thưa và có cường độ yếu. Do đó, Bắc Bộ những ngày tới tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi ở mức 33-34 độ C.

Khoảng ngày 20-22/10, một đợt không khí lạnh yếu có thể tràn xuống nước ta theo hướng lệch Đông, khiến nhiệt độ miền Bắc chỉ giảm khoảng 1 độ, chưa đủ để thời tiết chuyển lạnh.

Tại Hà Nội, những ngày tới và trong khoảng 23-27/10, trời nắng, trưa chiều khá nóng, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 33-34 độ, ban đêm dao động 24-26 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Trong ngày 18-19/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi về đêm, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Từ đêm 19-27/10, hình thái này tiếp tục duy trì.

Riêng Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong ngày 21-22/10 có thể xuất hiện mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh tăng cường yếu.

TPHCM và Nam Bộ đề phòng mưa lớn, giông sét

Trái ngược với thời tiết nắng mạnh giữa mùa thu ở miền Bắc, Nam Bộ được dự báo có mưa gia tăng trong những ngày tới. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh hơn, kết hợp với các nhiễu động từ biển di chuyển vào đất liền, khiến khí quyển trở nên bất ổn định.

Trong những ngày tới, Nam Bộ và TPHCM có khả năng xuất hiện mưa diện rộng, một số nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa giông trong giai đoạn này có thể đi kèm sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại TPHCM, mưa lớn vào chiều tối còn làm gia tăng nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại trong giờ cao điểm.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi. Phía Bắc khu vực này có thể mưa rải rác trong ngày 21-22/10; phía Nam có khả năng mưa từ đêm 19-20/10, cục bộ có nơi mưa to.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều tối có mưa rào, rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 21-22/10, sau đó mưa giông rải rác tiếp diễn.

Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông, đồng thời chủ động ứng phó với nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Cơ quan khí tượng cho biết El Nino được dự báo hoạt động rất mạnh trong những tháng cuối năm 2026. Trong tháng 10-11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ, có nơi cao hơn. Sang tháng 12, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ.

Tác động của El Nino cũng khiến không khí lạnh thời gian tới có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, số ngày rét đậm, rét hại cũng có thể thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại cục bộ với cường độ mạnh.