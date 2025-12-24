Con đường dẫn vào giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) trở nên nhộn nhịp hơn với mô hình hang đá dài hàng chục mét được thắp sáng, thu hút người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh mùa Noel.

Ngay từ cổng vào, dòng chữ “mừng Chúa giáng sinh” nổi bật trên nền ánh sáng đa sắc, mở ra không gian lung linh như một đường hầm ánh sáng. Hang đá được tạo hình uốn lượn, mô phỏng các vách đá tự nhiên, phủ kín hai bên lối đi, tạo điểm nhấn ấn tượng.

Bên trong con đường hang đá với nhiều ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng liên tục chuyển màu phản chiếu tạo nên hiệu ứng lấp lánh. Ở nóc hang đá, các mô hình thạch nhũ được trang trí khéo léo, khiến người ta cảm giác như đang bước vào một hang động tự nhiên.

Không chỉ là công trình trang trí, con đường hang đá còn trở thành điểm check-in yêu thích của người dân địa phương và du khách. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa Giáng sinh.

Chị Thanh An (ngụ xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đây là năm đầu tiên chị đến giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tham quan các tiểu cảnh trang trí Noel.

“Tôi thấy hình ảnh hang đá được chia sẻ trên mạng xã hội nên rủ bạn bè đến xem. Không ngờ khi bước vào bên trong, quanh cảnh lại đẹp và lung linh hơn tưởng tượng. Đi hết con đường hang đá là khu vực tái hiện cảnh Giáng sinh, nơi Chúa Giê-su sinh ra đời”, chị An chia sẻ.

Theo một số giáo dân, mô hình hang đá năm nay được bà con trong giáo xứ vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn nhường lại hàng nghìn bao ni-lông đã qua sử dụng, làm vật liệu chính để tạo nên “đường hầm” hang đá và các tiểu cảnh trang trí Giáng sinh.

Chia sẻ về ý nghĩa của công trình, linh mục Đaminh Trần Kim Quang, chánh xứ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho biết, giáo xứ mong muốn mọi người khi đến đây không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn cảm nhận được ý nghĩa của mùa Giáng sinh.

Thông qua việc sử dụng vật liệu tái chế, công trình cũng gửi gắm thông điệp về sự tiết kiệm và trách nhiệm với môi trường trong dịp Noel.

Không chỉ ở Đồng Nai, khắp các tỉnh thành trên cả nước, không khí Giáng sinh cũng đang tràn ngập. Khi ánh đèn LED tại các nhà thờ sáng lên, cũng là lúc người dân, du khách nô nức đến check-in, tham quan, chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình.

Hòa chung không khí đó, nhà thờ Song Vĩnh tại phường Tân Phước (TPHCM) cũng trang hoàng lộng lẫy đón mừng Giáng sinh, người dân đến chụp ảnh nườm nượp.

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng mùa Noel

Nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh, phường Tân Phước (TPHCM) đang khoác lên mình diện mạo lung linh với hàng ngàn ánh đèn LED rực rỡ, trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Giáo xứ Song Vĩnh nhìn từ trên cao khi màn đêm buông xuống, nổi bật với ánh đèn LED rực rỡ bao phủ mặt tiền và tháp chuông nhà thờ. Ảnh: Quang Hưng

Nhà thờ Song Vĩnh thuộc giáo phận Bà Rịa, được khởi công từ năm 2011 và hoàn thành sau hơn 11 năm xây dựng. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng giáo dân địa phương, công trình này còn là điểm tham quan quen thuộc của du khách mỗi dịp cuối tuần và mùa lễ Giáng sinh.

Nhà thờ được xây dựng trên khu đất dài 82m, rộng 35m, mang phong cách kiến trúc Gothic đặc trưng của Tây Âu. Điểm nổi bật của công trình là 2 tháp chuông cao khoảng 55m với các vòm nhọn

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ 18h30 mỗi tối, toàn bộ khuôn viên nhà thờ bừng sáng với nhiều tiểu cảnh mang đậm không khí Giáng sinh. Hệ thống đèn nhiều màu được trang trí dọc lối đi, mặt tiền và tháp chuông nhà thờ.

Năm nay, giáo xứ Song Vĩnh lựa chọn cách trang trí theo hướng đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp ánh sáng hiện đại với kiến trúc sẵn có của nhà thờ. Khi đêm xuống, khu vực này trở thành điểm nhấn nổi bật bên Quốc lộ 51, mang lại cảm giác huyền ảo giữa không khí Noel.

Lối vào hai bên cổng phụ nhà thờ Song Vĩnh được trang trí thành các hình vòm nối tiếp nhau, phủ kín hàng nghìn dây đèn LED trắng xanh vàng, tạo thành “đường hầm ánh sáng” lung linh - nơi du khách dừng chân dạo bước và chụp ảnh mỗi tối Giáng sinh

Trong “đường hầm ánh sáng”, nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc sum vầy, ghi dấu không khí Giáng sinh ấm áp bên người thân.

Một gia đình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc sum vầy, trong không gian Giáng sinh rực rỡ tại giáo xứ Song Vĩnh

Dưới những dải đèn LED trắng được giăng dày tạo thành phông nền lung linh, các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc đẹp mùa Giáng sinh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài (trú phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết, chị cùng gia đình ghé nhà thờ Song Vĩnh vào buổi tối để dạo chơi và chụp ảnh. “Không gian được chiếu sáng vừa phải, ánh đèn dịu mắt nên đi dạo rất dễ chịu, chụp ảnh cũng không bị gắt hay quá rực”, chị Hoài chia sẻ.

Không chỉ giáo dân, nhiều người dân địa phương và du khách từ các khu vực lân cận cũng tìm đến đây để dạo chơi, ghi lại những khoảnh khắc Giáng sinh bên gia đình, bạn bè. Dù lượng khách khá đông, khu vực xung quanh nhà thờ vẫn giữ được trật tự, văn minh.

Anh Trần Minh Tuấn (du khách đến từ Đồng Nai) nhận xét việc trang trí tại giáo xứ năm nay theo hướng đơn giản nhưng đẹp mắt. “Cách bố trí gọn gàng, kết hợp với kiến trúc nhà thờ giúp dễ chọn góc chụp. Đứng ở nhiều vị trí khác nhau vẫn có thể có những khung hình đẹp, thể hiện rõ không khí Giáng sinh”, anh Tuấn chia sẻ.