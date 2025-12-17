XEM CLIP:

Tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) có hàng trăm nhà thờ lớn nhỏ với kiến trúc độc đáo. Mỗi mùa Noel, các nhà thờ đều được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng

Tại nhà thờ giáo xứ Xương Điền (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), không khí Noel đã lan toả khắp nơi. Mọi con đường dẫn vào nhà thờ và trong khuôn viên đều được dọn dẹp sạch đẹp

Ông Vũ Đức Tiệm, thủ dâu cựu giáo họ Thánh Phêrô, thuộc giáo xứ Xương Điền cho biết, giáo xứ có 3 giáo họ, 4 dâu, với khoảng 800 hộ dân.

Mỗi dịp Giáng sinh đến, bà con giáo dân lại tạm gác những lo toan trong cuộc sống thường nhật để trang hoàng nhà cửa, ngõ xóm, nhà thờ và làm hang đá thật đẹp để tưởng nhớ ngày Chúa ra đời.

Ông Tiệm cho biết, làm hang đá tốn rất nhiều thời gian và công sức, nên công tác trang trí Noel tại giáo xứ đã được triển khai cách đây 2 tháng. Các giáo dân đã dùng hàng vạn vỏ bao cùng tre, luồng, đèn màu để làm hang đá.

Đến nay, việc trang trí tại giáo xứ Xương Điền cơ bản đã hoàn thành, các giáo dân đang gấp rút hoàn tất các công đoạn cuối cùng.

Theo ông Tiệm, việc trang hoàng đón Noel năm nay tại giáo xứ được triển khai sớm nhằm tạo điều kiện để giáo dân và du khách có thêm thời gian tham quan, chiêm ngưỡng.

Hoạt cảnh Chúa Giêsu ra đời tại hang đá Belem được tái hiện sinh động

Mỗi tiểu cảnh đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên không gian sinh động, ấm áp, sẵn sàng đón mừng đêm đại lễ

Tại nhà thờ giáo xứ Đông Cát (xã Hải Quang, tỉnh Nam Định), công tác trang hoàng chuẩn bị đón Noel năm nay trở nên đặc biệt hơn khi đây là năm đầu tiên nơi đây chính thức được nâng từ giáo họ lên giáo xứ.

Ông Vũ Văn Dương, trùm chánh giáo xứ Đông Cát, cho biết từ khi trở thành giáo xứ, bà con giáo dân rất hân hoan, phấn khởi. Các phong trào sinh hoạt trong giáo xứ đều khởi sắc, sôi nổi hơn trước. Khi phát động làm hang đá, đông đảo giáo dân đã nhiệt tình tham gia để chuẩn bị cho ngày lễ được chu đáo.

Điểm nhấn nổi bật trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Đông Cát là hang đá cao 15m, rộng 30m được làm từ vỏ bao, tre, luồng

Để dựng hang đá, đầu tiên các giáo dân sẽ dùng tre, luồng để làm khung hang. Phần đá được làm từ vỏ bao đã rạch phẳng, may lại thành những tấm bạt lớn, đem hơ lửa tạo bề mặt sần rồi khâu lại thành hình những phiến đá.

Sau đó, các mảnh vỏ bao này được lấp vào khung hang rồi phun sơn tạo hình sao cho giống tảng đá thật và lắp hệ thống đèn trang trí vào là hoàn thiện.

Ông Đinh Xuân Thành, ông trùm cựu dâu Thánh Phêrô, thuộc giáo xứ Đông Cát cho biết, để chuẩn bị cho mùa Noel, bà con giáo dân đã chuẩn bị các vật liệu trang trí cách đây hơn 1 tháng.

Sau khi vật tư sẵn sàng, công việc trang trí được triển khai cách đây 4 ngày; mỗi ngày đều có 30-40 người tham gia.

Theo ông Thành, để dựng hang đá, bà con sử dụng khoảng 3.500 vỏ bao, hơn 100 cây tre, luồng, cùng các vật liệu phụ trợ như dây thép, dây buộc. Sau khi hoàn thiện, hang đá sẽ được lắp đặt hệ thống đèn LED nhiều màu sắc để tăng tính thẩm mỹ và tạo điểm nhấn.

Tại Vương cung thánh đường Phú Nhai (xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình), công tác trang trí Noel cũng được chuẩn bị công phu với nhiều hạng mục quy mô

Ông Lê Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hưng, cho biết, hằng năm, nhân dịp lễ Giáng sinh, Ủy ban MTTQ xã đều tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng linh mục chánh xứ, ban hành giáo và bà con giáo dân trên địa bàn. Đồng thời, địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, dịp lễ lớn này, MTTQ xã sẽ phối hợp với lực lượng công an xã để bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn.