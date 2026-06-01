Ngày 1/6, tại Hà Nội, VNR và Metro Quảng Châu ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về quản lý, vận hành đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nhân lực, hướng tới phục vụ các dự án đường sắt quy mô lớn tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn công tác thành phố Quảng Châu do Phó Thị trưởng Lại Chí Hồng dẫn đầu.

Lãnh đạo VNR và Metro Quảng Châu ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: VNR

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV VNR Đặng Sỹ Mạnh cho biết, nhu cầu phát triển đường sắt đô thị tại Việt Nam rất lớn. Đến năm 2035, Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác thêm 7 tuyến metro với tổng chiều dài gần 400km, trong khi TPHCM sẽ vận hành 6 tuyến với chiều dài khoảng 183km.

VNR cho biết hai bên hiện đang phối hợp nghiên cứu gói thầu vận hành tuyến đường sắt nhẹ tại Phú Quốc, đồng thời hướng tới các dự án đường sắt đô thị khác như tuyến Bàu Bàng - Cái Mép.

Ngoài hợp tác vận hành, VNR cũng đề nghị Metro Quảng Châu hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm quản lý đường sắt điện khí hóa, phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), xây dựng đường sắt thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhu cầu phát triển đường sắt đô thị tại Việt Nam rất lớn. Ảnh: Nam Khánh

Đánh giá cao vai trò của VNR trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam, Phó Thị trưởng Quảng Châu Lại Chí Hồng cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần thúc đẩy hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống đường sắt quốc gia quy mô khoảng 7.000km theo quy hoạch.