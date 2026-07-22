Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy vừa ký Quyết định 1093 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Kép - Chí Linh được điều chỉnh thành Kép - Hạ Long - Cái Lân. Mạng lưới đường sắt hiện có gồm 7 tuyến, tổng chiều dài khoảng 2.510km.

Trong đó, 6 tuyến được đầu tư trong giai đoạn trước và sau năm 2030 gồm Hà Nội - TPHCM dài 1.726km; Hà Nội - Lào Cai 296km; Hà Nội - Hải Phòng 102km; Hà Nội - Thái Nguyên 55km; Hà Nội - Lạng Sơn 167km và Kép - Hạ Long - Cái Lân 108km. Tuyến Kép - Lưu Xá dài 56km dự kiến đầu tư sau năm 2030. Quy hoạch xác định 16 tuyến đường sắt xây dựng mới, sử dụng khổ tiêu chuẩn 1.435mm.

10 tuyến được triển khai trong giai đoạn trước và sau năm 2030, gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài 363km; Hà Nội - Đồng Đăng 156km; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái 187km; vành đai phía Đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn 31km.

Quy hoạch xác định 16 tuyến đường sắt xây dựng mới, sử dụng khổ tiêu chuẩn 1.435mm.

Tại phía Nam có các tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, TPHCM - Lộc Ninh, TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau và An Bình - Sài Gòn - Tân Kiên. Miền Trung có tuyến Vũng Áng - Mụ Giạ và Tháp Chàm - Đà Lạt.

6 tuyến còn lại định hướng đầu tư sau năm 2030, gồm Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng - Đồng Nai dài 555km; Ninh Bình - Hưng Yên - Hải Phòng 64km; vành đai phía Tây Hà Nội đoạn Ngọc Hồi - Thạch Lỗi 54km; TPHCM - Mộc Bài 61km; Mỹ Thủy - Lao Bảo 114km và Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai 73km.

Đối với đường sắt tốc độ cao, quy hoạch xác định 2 tuyến gồm Bắc - Nam dài 1.541km và Hà Nội - Quảng Ninh. Tuyến Bắc - Nam được đầu tư theo hai giai đoạn trước và sau năm 2030, còn tuyến Hà Nội - Quảng Ninh được ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Đến năm 2050, Bộ Xây dựng định hướng từng bước cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa các tuyến hiện có, nâng cao năng lực vận tải hành khách và hàng hóa, đồng thời hoàn thiện kết nối tại các đầu mối đường sắt.

Quy hoạch ưu tiên các tuyến có vai trò kết nối liên vùng và quốc tế như Ninh Bình - Hưng Yên - Hải Phòng; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái kết nối Trung Quốc; Mỹ Thủy - Lao Bảo kết nối Lào; TPHCM - Tây Ninh định hướng kết nối Campuchia.

Ngoài ra, tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Gia Lai - Đắk Lắk - Lâm Đồng - Đồng Nai sẽ kết nối Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Tuyến Tháp Chàm - Đà Lạt cũng được định hướng khôi phục, cùng với việc hoàn thiện các tuyến đường sắt tại các khu đầu mối.