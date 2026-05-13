Theo Ifeng, một khán giả đăng tải ảnh chụp cùng Trì Trọng Thụy hôm 12/5. Người này kể tình cờ thấy tài tử xuất hiện trên đường phố nên họ tiến đến hỏi thăm và xin ông chụp ảnh kỷ niệm.

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy trở lại làm việc, tinh thần lạc quan sau hơn 1 tháng vợ qua đời.

Trong ảnh, Trì Trọng Thụy diện trang phục giản dị với áo thun trắng, áo khoác đen. Ông biểu cảm vui vẻ, thoải mái tương tác cùng fan. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến khen ngợi phong độ tuổi trung niên của "Đường Tăng" với dáng đứng thẳng, nước da hồng hào.

Giới truyền thông cho biết từ khi bà xã Trần Lệ Hoa qua đời, nam diễn viên gần như không ra khỏi nhà. Ông dành thời gian mỗi ngày lo liệu các nghi thức cúng vợ, vừa 1 tay chăm lo Bảo tàng Gỗ Đàn Hương.

Dẫu đau buồn vì bạn đời gắn bó nhiều năm ra đi, nam diễn viên sớm nguôi ngoai. Do tu tập từ sớm, ông hiểu rõ quy luật "Sinh - lão - bệnh - tử", mỗi ngày đúng giờ đều cùng các nhà sư cầu nguyện cho vợ sớm siêu thoát.

Ngoài công việc tại bảo tàng, Trì Trọng Thụy còn có 1 công ty kinh doanh lĩnh vực bất động sản riêng. Ông vừa tham gia ghi hình ở vùng ngoại ô Bắc Kinh để quảng cáo cho các dự án sắp mở bán.

Hồi đầu tháng 5, Trì Trọng Thụy đã ký vào một thỏa thuận tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tài sản thương mại, cổ phần và bất động sản mang tên Trần Lệ Hoa. Tài sản duy nhất ông chấp nhận là quyền quản lý trọn đời Bảo tàng Gỗ Đàn Hương Trung Quốc.

Trì Trọng Thụy và vợ tỷ phú gắn bó hơn 30 năm.

"Bảo tàng này là thành quả của 2 vợ chồng tôi. Nhưng nó không nên thuộc về gia đình mà phải thuộc về đất nước và những người trân trọng văn hóa gỗ đàn hương", ông nói.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước quyết định của Trì Trọng Thụy nhưng những người thân cận cho rằng đây là nguyện vọng của ông từ khi bà Trần Lệ Hoa còn sống.

Năm 2017, khi Trần Lệ Hoa lần đầu tiên công khai thảo luận về việc phân chia tài sản, nam diễn viên đã tuyên bố: "Tôi cưới cô ấy vì con người, không phải vì tiền".

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa có hơn 30 năm gắn bó với danh nghĩa vợ chồng. Cuộc hôn nhân suốt nhiều năm chịu điều tiếng. Trong khi một số người nói mối tình này chỉ là “kịch bản”, ý kiến khác lại cho rằng Trì Trọng Thụy tham vọng danh lợi, tiền bạc nên mới chấp nhận quen nữ đại gia.

Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã minh chứng cho tình yêu thực sự giữa 2 người. Họ luôn nhường nhịn, yêu thương và dành cho nhau sự quan tâm từ những việc nhỏ nhất. Dù không một mụn con, cả 2 vẫn hài lòng với cuộc sống, cùng tận hưởng niềm an vui tuổi già.

Trì Trọng Thụy biểu diễn trên sân khấu

