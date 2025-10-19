Nhiều thương hiệu ô tô nổi tiếng như Toyota, Lexus, Mercedes-Benz hay BMW vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng doanh số toàn cầu. Thế nhưng, danh tiếng không đồng nghĩa với việc mọi mẫu xe của họ đều đáng mua.

Mới đây, Consumer Reports – tổ chức đánh giá uy tín tại Mỹ cho rằng mức độ hài lòng của người dùng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với mức độ phổ biến của xe. Nhiều mẫu bán chạy vẫn vướng lỗi kỹ thuật, bị triệu hồi xe hoặc có trải nghiệm sử dụng dưới kỳ vọng. Dưới đây là những cái tên tiêu biểu.

Mercedes-Benz GLC-Class 2025

Mang danh SUV hạng sang nhưng Mercedes-Benz GLC 2025 lại gây thất vọng về độ tin cậy. Tháng 6/2025, hãng đã phải triệu hồi hơn 90.000 xe do lỗi ở cột C không đảm bảo khả năng hấp thụ lực, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ an toàn cho người ngồi trong khi va chạm.

Mercedes-Benz GLC 2025 dù thiết kế đẹp, nội thất cao cấp nhưng chất lượng trải nghiệm chưa tương xứng tầm giá. Ảnh: Edmunds

Ngoài vấn đề về an toàn, mẫu xe này cũng bị chê thiếu mượt mà khi vận hành. Phanh hoạt động mạnh nhưng giảm tốc ở dải tốc độ trung bình lại thiếu ổn định. Hệ thống giải trí MBUX dù màn hình lớn nhưng thao tác rườm rà, nhiều nút cảm ứng trên vô lăng gây mất tập trung khi lái.

Consumer Reports đánh giá Mercedes-Benz GLC 2025 dù thiết kế đẹp, nội thất cao cấp nhưng chất lượng trải nghiệm chưa tương xứng tầm giá.

Nissan Pathfinder 2025

Nissan Pathfinder từng có quá khứ “tai tiếng” ở thế hệ cũ vì lỗi hộp số, xích cam và độ bền thấp. Các phiên bản mới đã chuyển từ hộp số vô cấp CVT sang hộp số tự động 9 cấp, giúp cải thiện doanh số bán hàng. Tuy nhiên, động cơ V6 3.5L của Pathfinder 2025 vẫn bị chê yếu về hiệu năng khi chỉ đạt 284 mã lực ở hầu hết phiên bản – quá khiêm tốn nếu đi địa hình.

Nissan Pathfinder chỉ phù hợp chạy gia đình, không dành cho người yêu cảm giác lái. Ảnh: Nissan

Khả năng off-road hạn chế, vô lăng thiếu phản hồi, nội thất và hệ thống giải trí lạc hậu hơn so với các đối thủ như Hyundai Palisade hay KIA Telluride. Với mức giá không hề rẻ, Nissan Pathfinder chưa đủ hấp dẫn để cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn. Consumer Reports đánh giá mẫu xe này chỉ phù hợp chạy gia đình, không dành cho người yêu cảm giác lái.

Ford Escape Hybrid 2025

Ford Escape Hybrid dẫn đầu phân khúc về mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, chỉ 5,6L/100km trong đô thị và 6,53L/100km chạy cao tốc). Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ C này của Ford liên tục gặp vấn đề về chất lượng hoàn thiện và độ tin cậy.

Ford Escape Hybrid được đánh giá về khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng kém về độ tin cậy. Ảnh: Onlycars NZ

Hãng xe Mỹ đã phải triệu hồi hơn 20.000 xe do lỗi pin hybrid, chưa kể các sự cố như rò rỉ dầu hay lỗi camera lùi. Không gian nội thất cũng bị chê “rẻ tiền” khi dùng nhiều vật liệu nhựa, ghế giả da vinyl thiếu cảm giác cao cấp.

Các chuyên gia của Consumer Reports cho rằng đây là sự lựa chọn hợp lý nếu người dùng ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu nhưng độ bền và chi phí bảo dưỡng dài hạn vẫn đang dấu hỏi.

Volkswagen Jetta 2025

Volkswagen Jetta lâu nay luôn là mẫu sedan cỡ C được ưa chuộng bởi tính thực dụng và giá hợp lý. Tuy nhiên, phiên bản 2025 của Jetta dù đã được tinh chỉnh ngoại thất hiện đại hơn, nội thất gọn gàng nhưng vẫn dùng động cơ 1.5L tăng áp 158 mã lực đã lỗi thời so với Honda Civic hay Mazda3.

Volkswagen Jetta 2025 là mẫu xe bền, tiết kiệm nhưng quá “an toàn”, thiếu cảm xúc. Ảnh: Headlight News

Cảm giác lái thiếu cảm xúc, vô lăng phản hồi kém. Đáng tiếc, hộp số sàn đã bị lược bỏ ở hầu hết phiên bản khiến Jetta 2025 mất đi chất “Volkswagen” truyền thống mà người chơi xe từng yêu thích. Consumer Reports nhận xét Volkswagen Jetta 2025 là mẫu xe khá ổn trong phân khúc xe giá rẻ, dù vậy nó lại không còn dành cho người yêu trải nghiệm lái.

Mercedes-Benz C-Class 2025

Tương tự GLC-Class, Mercedes-Benz C-Class 2025 vẫn giữ thế mạnh nội thất sang trọng, vật liệu cao cấp nhưng lại gây tranh cãi về trải nghiệm lái khi hệ thống phanh bị đánh giá thiếu chắc chắn, đôi khi tự kích hoạt khẩn cấp không cần thiết.

Sang trọng có, thương hiệu có, nhưng Mercedes-Benz C-Class 2025 chưa đủ thuyết phục với tầm giá cao. Ảnh: CarExplore

Không gian hàng ghế sau cũng chật hơn so với quảng cáo, không phù hợp với người cao lớn. Với mức giá cao, C-Class 2025 khiến nhiều chuyên gia khuyến nghị người mua nên cân nhắc các lựa chọn khác trong cùng phân khúc.

Nhìn chung, không mẫu xe phổ biến nào hoàn hảo tuyệt đối. Tuy nhiên, danh sách của Consumer Reports cho thấy đừng chạy theo sự phổ biến hay thương hiệu, mà hãy đánh giá theo nhu cầu sử dụng thực tế, chi phí bảo dưỡng và độ tin cậy dài hạn. Việc thử xe, đọc kỹ phản hồi từ người dùng thực tế và kiểm tra lịch sử triệu hồi là điều bắt buộc trước khi quyết định mua.

