Đường trung tuyến là gì? Đường trung tuyến trong tam giác là đoạn thẳng nối từ một đỉnh đến trung điểm của cạnh đối diện. Ví dụ: Trong tam giác ABC, nếu M là trung điểm của BC thì AM là đường trung tuyến. Mỗi tam giác luôn có 3 đường trung tuyến.

Cách vẽ đường trung tuyến Để vẽ đường trung tuyến, bạn thực hiện: Bước 1: Xác định một cạnh của tam giác Bước 2: Tìm trung điểm của cạnh đó Bước 3: Nối đỉnh đối diện với trung điểm Ví dụ: Tam giác ABC → M là trung điểm BC → nối A với M → được AM

Tính chất của đường trung tuyến 1. Ba đường trung tuyến đồng quy tại một điểm Trong một tam giác bất kỳ, ba đường trung tuyến luôn cắt nhau tại một điểm duy nhất gọi là trọng tâm (G). Đây là tính chất cơ bản và luôn đúng với mọi loại tam giác. 2. Trọng tâm chia trung tuyến theo tỉ lệ 2 : 1 Trọng tâm G chia mỗi đường trung tuyến thành hai đoạn theo tỉ lệ: AG = (2/3) AM GM = (1/3) AM Hay viết gọn: AG : GM = 2 : 1 Trong đó: A là đỉnh M là trung điểm cạnh đối diện G là trọng tâm 3. Mỗi tam giác có đúng 3 đường trung tuyến Trong một tam giác luôn tồn tại đúng 3 đường trung tuyến, tương ứng với 3 đỉnh. Điều này đúng với mọi tam giác: thường, cân, vuông hay đều.

Công thức tính độ dài đường trung tuyến Dưới đây là công thức tính đường trung tuyến (ví dụ đối với tam giác ABC có đường trung tuyến đi từ đỉnh A đến trung điểm của cạnh BC): Trong đó : m: trung tuyến từ đỉnh A a: cạnh đối diện đỉnh A b, c: hai cạnh còn lại

Trọng tâm tam giác là gì? Trọng tâm là điểm giao nhau của ba đường trung tuyến trong tam giác. Đặc điểm: Luôn nằm trong tam giác

Là điểm cân bằng của tam giác

Chia trung tuyến theo tỉ lệ 2 : 1