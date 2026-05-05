Số chính phương là gì?
Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương bằng bình phương (lũy thừa bậc 2) của một số nguyên.
Ví dụ:
1 = 1²
4 = 2²
9 = 3²
16 = 4²
Như vậy, số chính phương luôn có thể viết dưới dạng bình phương của một số nguyên.
Dấu hiệu nhận biết số chính phương
Để nhận biết nhanh một số có phải là số chính phương hay không, bạn có thể dựa vào một số đặc điểm sau.
Dựa vào chữ số tận cùng
Số chính phương trong hệ thập phân chỉ có thể kết thúc bằng các chữ số: 0, 1, 4, 5, 6, 9. Do đó, các số kết thúc bằng 2, 3, 7, 8 chắc chắn không thể là số chính phương.
Ví dụ:
25 (kết thúc bằng 5) → là số chính phương
36 (kết thúc bằng 6) → là số chính phương
23 → không phải số chính phương
78 → không phải số chính phương
Dựa vào căn bậc hai
Một số là số chính phương nếu căn bậc hai của nó là một số nguyên
Ví dụ:
√49 = 7 → là số chính phương
√50 ≈ 7.07 → không phải
Những dấu hiệu này giúp bạn kiểm tra nhanh mà không cần tính toán phức tạp.
Phân tích thừa số nguyên tố: Trước tiên, hãy phân tích số cần xét thành các thừa số nguyên tố. Nếu tất cả các thừa số đều có số mũ là số chẵn thì đó là số chính phương. Ví dụ: 144 = 2² × 3² nên là số chính phương.
Dùng bảng số chính phương: Bạn có thể tra cứu nhanh bằng bảng các số chính phương cơ bản, chẳng hạn từ 1² đến 12², để nhận biết dễ dàng.
Sử dụng công cụ tính toán: Với những số lớn, nên dùng máy tính hoặc phần mềm hỗ trợ để kiểm tra nhanh và chính xác.
Cách tính số chính phương
Để tìm số chính phương, bạn chỉ cần bình phương một số nguyên bất kỳ.
Công thức: A²
Ví dụ
5² = 25
10² = 100
20² = 400
Cách tìm số chính phương gần đúng
Nếu không nhớ bảng, bạn có thể:
- Lấy căn bậc hai gần đúng
- So sánh với các số nguyên gần nhất
Đây là cách hữu ích khi làm bài kiểm tra.
Bảng số chính phương từ 1–1000
Dưới đây là một số số chính phương phổ biến:
n n²
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
6 36
7 49
8 64
9 81
10 100
20 400
25 625
30 900
Trong phạm vi 1000, số chính phương lớn nhất là:
31² = 961
Tính chất của số chính phương
- Một số chính phương chỉ có thể có chữ số hàng đơn vị là 0, 1, 4, 5, 6 hoặc 9; không thể kết thúc bằng các chữ số 2, 3, 7, 8.
- Khi phân tích thành tích các thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ gồm các thừa số với số mũ là số chẵn
- Mọi số chính phương đều có dạng 4n hoặc 4n + 1, với n ∈ ℕ. Không tồn tại số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n
- Một số chính phương luôn thuộc dạng 3n hoặc 3n + 1 (n ∈ ℕ), và không thể có dạng 3n + 2.
- Nếu số chính phương có chữ số tận cùng là 1, 4 hoặc 9 thì chữ số hàng chục của nó là số chẵn.
Nếu tận cùng là 5 thì chữ số hàng chục luôn là 2. Nếu tận cùng là 6 thì chữ số hàng chục là số lẻ.
6. Nếu một số chính phương chia hết cho 2 thì nó cũng chia hết cho 4.
Nếu chia hết cho 3 thì đồng thời chia hết cho 9.
Nếu chia hết cho 5 thì sẽ chia hết cho 25.
Nếu chia hết cho 8 thì sẽ chia hết cho 16.
7. Chia một số chính phương cho 5 hoặc 8, số dư chỉ có thể là 0, 1 hoặc 4.
Ngoài ra, số chính phương khi chia cho 4 hoặc 3 không bao giờ cho dư là 2.
Đối với số chính phương lẻ, khi chia cho 8 luôn dư 1.
8. Không tồn tại số chính phương nào nằm giữa hai số chính phương liên tiếp.
9. Nếu tích của hai số nguyên liên tiếp là một số chính phương thì bắt buộc một trong hai số đó phải bằng 0.
10. Số lượng ước của một số chính phương luôn là số lẻ. Ngược lại, nếu một số có số ước là số lẻ thì đó là số chính phương.
11. Với n ∈ ℕ, nếu một số k thỏa mãn n² < k < (n + 1)² thì k không phải là số chính phương.
12. Nếu hai số tự nhiên a và b nguyên tố cùng nhau và tích của chúng là một số chính phương thì cả a và b đều là số chính phương.
13. Nếu một số chính phương a chia hết cho một số nguyên tố p thì a phải chia hết cho p².
14. Nếu tích của hai số a và b là một số chính phương thì mỗi số có thể biểu diễn dưới dạng chứa bình phương của một số nguyên tố (dạng liên quan đến p²).
15. Hiệu của hai số chính phương được tính theo công thức:
a² − b² = (a + b)(a − b).
16. Mọi số chính phương đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng của các số lẻ liên tiếp bắt đầu từ 1.
Ví dụ: 1; 1 + 3; 1 + 3 + 5; 1 + 3 + 5 + 7; 1 + 3 + 5 + 7 + 9; …
Bài tập về số chính phương
Bài 1: Trong các số sau, số nào là số chính phương: 16, 20, 25, 30
Đáp án: 16 và 25
Bài 2: Tìm số chính phương nhỏ hơn 50
Đáp án: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49
Bài 3: Tìm số tự nhiên n biết n² = 144
Bài giải:
√144 = 12
→ n = 12
Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn nhận diện số chính phương nhanh và chính xác hơn.
Câu hỏi thường gặp
Số 0 có phải là số chính phương không?
Có. Vì 0 = 0².
Số chính phương có thể âm không?
Không. Vì bình phương luôn ≥ 0.
Có bao nhiêu số chính phương từ 1 đến 1000?
Có 31 số.