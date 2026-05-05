Như vậy, số chính phương luôn có thể viết dưới dạng bình phương của một số nguyên.

Số chính phương là số tự nhiên có căn bậc hai là một số tự nhiên, hay nói cách khác, số chính phương bằng bình phương (lũy thừa bậc 2) của một số nguyên.

Số chính phương là gì?

Dấu hiệu nhận biết số chính phương

Để nhận biết nhanh một số có phải là số chính phương hay không, bạn có thể dựa vào một số đặc điểm sau.

Dựa vào chữ số tận cùng

Số chính phương trong hệ thập phân chỉ có thể kết thúc bằng các chữ số: 0, 1, 4, 5, 6, 9. Do đó, các số kết thúc bằng 2, 3, 7, 8 chắc chắn không thể là số chính phương.

Ví dụ:

25 (kết thúc bằng 5) → là số chính phương

36 (kết thúc bằng 6) → là số chính phương

23 → không phải số chính phương

78 → không phải số chính phương

Dựa vào căn bậc hai

Một số là số chính phương nếu căn bậc hai của nó là một số nguyên

Ví dụ:

√49 = 7 → là số chính phương

√50 ≈ 7.07 → không phải

Những dấu hiệu này giúp bạn kiểm tra nhanh mà không cần tính toán phức tạp.

Phân tích thừa số nguyên tố: Trước tiên, hãy phân tích số cần xét thành các thừa số nguyên tố. Nếu tất cả các thừa số đều có số mũ là số chẵn thì đó là số chính phương. Ví dụ: 144 = 2² × 3² nên là số chính phương.

Dùng bảng số chính phương: Bạn có thể tra cứu nhanh bằng bảng các số chính phương cơ bản, chẳng hạn từ 1² đến 12², để nhận biết dễ dàng.

Sử dụng công cụ tính toán: Với những số lớn, nên dùng máy tính hoặc phần mềm hỗ trợ để kiểm tra nhanh và chính xác.