Dưới sự lãnh đạo của ông Yung-Jen Huang, E.SUN Bank đã xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, tập trung phát triển nguồn nhân lực đa dạng và tài năng thông qua chính sách đào tạo luân chuyển công việc, tạo cơ hội nghề nghiệp rõ ràng, đối xử công bằng và phúc lợi hấp dẫn. Đặc biệt, ngân hàng luôn đề cao tinh thần liêm chính, trách nhiệm và hòa hợp, tạo nên văn hóa doanh nghiệp giàu tính nhân văn và sự gắn kết.

Với hơn 33 chi nhánh tại 11 quốc gia khu vực châu Á, E.SUN mở rộng ảnh hưởng bằng các sáng kiến phát triển bền vững, như hỗ trợ doanh nghiệp địa phương chuyển đổi theo tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy các dự án xanh, bao gồm cả các khoản vay linh hoạt với điều kiện ưu đãi về môi trường.

Tại Việt Nam, E.SUN Bank không ngừng đầu tư phát triển nhân tài địa phương và đóng góp tích cực cho cộng đồng qua các chương trình thiện nguyện và bảo vệ môi trường. Nhân viên tại đây được khuyến khích phát triển kỹ năng, giữ gìn sức khỏe và xây dựng tinh thần đồng đội qua các hoạt động độc đáo như kỷ niệm Ngày của Mẹ.

Năm 2025, E.SUN Bank vinh dự đạt hai giải thưởng quan trọng tại Giải HR Asia Awards. Đầu tiên là hạng mục chính "Best Companies to Work for in Asia," khẳng định môi trường làm việc xuất sắc, thân thiện và phát triển toàn diện dành cho nhân viên. Bên cạnh đó, E.SUN cũng được trao giải trong hạng mục đặc biệt "HR Asia - Sustainable Workplace Awards", vinh danh những doanh nghiệp có cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm với môi trường, thực hành kinh doanh bền vững và thể hiện năng lực lãnh đạo xuất sắc trong việc thúc đẩy văn hóa bền vững, đổi mới sinh thái cũng như tạo ra tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

Giải thưởng do HR Asia Magazine trao tặng đã góp phần nâng cao uy tín và củng cố giá trị thương hiệu của E.SUN Bank trên thị trường lao động khu vực châu Á, giúp ngân hàng duy trì vị thế là một trong những nơi làm việc hàng đầu trong ngành tài chính. E.SUN Bank luôn nỗ lực không ngừng để xây dựng môi trường làm việc văn minh, bền vững, đồng thời mang lại nhiều phúc lợi hấp dẫn cho đội ngũ cán bộ nhân viên.

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards - HRAA) là một giải thưởng quốc tế uy tín, được tổ chức hàng năm bởi HR Asia Magazine nhằm ghi nhận và vinh danh các tổ chức có chính sách nhân sự xuất sắc, môi trường làm việc lý tưởng và mức độ gắn kết nhân viên cao tại các quốc gia trong khu vực. Và hạng mục "Nơi làm việc Bền vững của HR Asia"(HR Asia Sustainable Workplace) vinh danh các công ty liên tục đổi mới trong việc chăm sóc nhân viên, ưu tiên quyền lợi và thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Quyết định trao giải được đánh giá bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực nhân sự.

Hai giải thưởng này không chỉ là sự công nhận giá trị văn hóa và chiến lược phát triển bền vững của E.SUN Bank mà còn là động lực thúc đẩy ngân hàng tiếp tục cải tiến và phát triển vì cộng đồng và nhân viên.

Bích Đào