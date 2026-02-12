Hoạt động được tổ chức tại các dự án, công trường do doanh nghiệp đang thi công, góp phần động viên tinh thần và giúp người lao động yên tâm đón Tết.

Đẩy mạnh chăm lo Tết cho người lao động

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp các công trường, cũng là lúc người lao động chuẩn bị khép lại một năm làm việc nhiều nỗ lực để trở về sum vầy bên gia đình. Trong dịp này, nhiều doanh nghiệp đã đồng hành triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, góp phần động viên và tăng cường sự gắn bó.

Với tinh thần đó, Ecoba triển khai chương trình “Tết tri ân - Cảm ơn những bàn tay dựng xây mùa xuân” tại các dự án, công trường do doanh nghiệp đang thi công. Chương trình được tổ chức với gần 2.000 phần quà trao tới đội ngũ công nhân, người lao động trực tiếp tại công trường, như một hoạt động tri ân thiết thực trước thềm năm mới.

Ecoba triển khai chương trình “Tết tri ân - Cảm ơn những bàn tay dựng xây mùa xuân”

Thông qua hoạt động này, Ecoba mong muốn thể hiện sự ghi nhận và trân trọng những đóng góp bền bỉ của người lao động trong suốt một năm qua. Mỗi công trình hoàn thiện là thành quả từ tinh thần trách nhiệm và sự đóng góp nỗ lực không quản nắng mưa của đội ngũ công nhân. Hoạt động tri ân dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa động viên về mặt tinh thần, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp đối với đội ngũ công nhân trong dịp Tết.

Lời tri ân gửi đến các công nhân, kỹ sư Ecoba

Đại diện Ecoba chia sẻ: “Người lao động là lực lượng nòng cốt tạo nên chất lượng và tiến độ của mỗi công trình. Ecoba luôn trân trọng những đóng góp bền bỉ của đội ngũ công nhân trong suốt quá trình thi công. Thời gian tới, doanh nghiệp cam kết tiếp tục đồng hành, quan tâm chăm lo đời sống và xây dựng môi trường làm việc ổn định, bền vững để người lao động có thể yên tâm.”

Trước đó, ngày 3/2/2026, Ecoba đã tổ chức Đại hội lực lượng thi công Ecoba 2026 nhằm tổng kết hoạt động thi công trong năm, đồng thời ghi nhận và biểu dương các tổ đội có thành tích trong năm qua. Đây cũng là một trong những hoạt động tri ân được Ecoba triển khai trước thềm năm mới, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của doanh nghiệp đối với đội ngũ công nhân.

Chính tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực bền bỉ của người lao động là nền tảng giúp Ecoba triển khai hiệu quả nhiều dự án trong năm vừa qua, tiêu biểu như dự án Riviera Residences & Resort Cam Ranh, Masteri Trinity Southern Square, Sun Urban City, Moonlight 2 - An Lạc Green Symphony, Monbay Hạ Long... Bên cạnh đó, Ecoba còn được ghi nhận trên thị trường xây dựng khi xếp hạng trong VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín, khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ công nhân trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Hình ảnh đội ngũ kỹ sư của Ecoba trong chương trình Tết tri ân

Thông qua chuỗi hoạt động và tri ân dịp Tết, Ecoba khẳng định sự trân trọng đối với vai trò của đội ngũ công nhân - lực lượng quan trọng trong quá trình triển khai và hoàn thiện các công trình. Đây cũng là cách doanh nghiệp gửi lời cảm ơn tới những “bàn tay dựng xây” đã đồng hành cùng Ecoba trong suốt hành trình phát triển, trước khi bước sang năm mới.

(Nguồn: Ecoba Việt Nam)