“Điểm mù” của chi tiêu quảng cáo FMCG

Ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG dẫn đầu chi tiêu quảng cáo tại Việt Nam với khoảng 33,71% thị phần (dữ liệu năm 2022 - 2023), phản ánh vị trí dẫn đầu của ngành này. Tuy nhiên, đây cũng là ngành đối diện với thách thức lớn nhất về hiệu suất.

Vấn đề cốt lõi không nằm ở chi bao nhiêu, mà là đo lường bao nhiêu phần trăm thực sự chuyển hóa thành doanh thu. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để biết từng tỷ lệ bỏ ra cho quảng cáo mang lại bao nhiêu đơn hàng thực tế?

Mô hình truyền quảng cáo - từ TVC đến banner digital - đều hoạt động theo cơ chế "trả trước, hy vọng kết quả sau". Doanh nghiệp chi tiền cho lượt xem hiển thị, lượt click, nhưng không kiểm soát được hành động cuối cùng: từ đã biết đến mua hàng. Dữ liệu từ Kantar cho thấy hơn một nửa thương hiệu FMCG gặp khó khăn trong cạnh tranh, đặc biệt trong các danh mục đang tăng trưởng, với khoảng một phần ba thương hiệu bắt đầu tụt lại phía sau.

Ngành FMCG hiện là ngành chi tiêu mạnh tay nhất cho quảng cáo và truyền thông nhưng hiệu quả đo lường lại đang là một "điểm mù" lớn nhất

Social Commerce - Khi chi phí marketing trở thành doanh số cam kết

Social Commerce đang thay đổi cách thức doanh nghiệp FMCG tiếp cận người dùng. Năm 2025, GMV Tiktok Shop tăng hơn 120% so với cùng kỳ và trong 6 tháng đầu năm 2025, số nhà bán tăng trưởng bùng nổ +95,9%, trong khi các sàn khác đều giảm (Younet E-commerce Pulse 2025). Qua đó, TikTok Shop chứng minh sức mạnh của việc biến nội dung sáng tạo thành doanh thu. Social Commerce đã chuyển đổi quyền lực từ sàn thương mại điện tử truyền thống sang nền tảng lấy nội dung và Creator làm trung tâm, nơi tỷ lệ chuyển đổi vượt trội.

Đặc biệt, với ngành hàng FMCG - nơi quyết định mua hàng thường xảy ra nhanh và dựa trên cảm tính - phát trực tiếp và video ngắn từ Creator đáng tin cậy có sức mạnh hơn banner quảng cáo. Cùng với đó, livestream và video ngắn từ Creator đáng tin cậy có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn từ 3 - 5 lần so với E-commerce truyền thống. Đây là cơ sở vững chắc cho các tập đoàn FMCG để chuyển đổi mô hình kinh doanh, biến Social Commerce thành kênh đầu tư cam kết doanh số thay vì chỉ là chi phí truyền thông.

Tăng trưởng bứt phá khẳng định Social Commerce là lực lượng dẫn dắt thị trường, buộc FMCG phải chuyển dịch chiến lược

Ecomobi - Hạ tầng toàn diện tạo hiệu suất đầu tư

Ecomobi, với vai trò là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp Social Commerce toàn diện, đang giúp các tập đoàn lớn như L’Oréal, Unilever, Samsung, Canon,… giải quyết bài toán hiệu suất bằng mô hình Performance for Pay (P4P).

Chiến dịch UGC do Ecomobi thực hiện cho 3CE đã công bố tạo ra hơn 1000 video Tiktok, tỷ lệ chuyển đổi lên tới 35% (so với mức trung bình 15 - 25% của UGC) và thu về hàng trăm triệu GMV chỉ trong 2 tháng. Thương hiệu mỹ phẩm Vacosi đã chứng minh sức mạnh của UGC thông qua Ecomobi với tỷ lệ chuyển đổi ấn tượng 42%. Con số này chứng minh hiệu suất đầu tư (ROI) vượt trội, khẳng định P4P là công thức tối đa hóa giỏ hàng trong bối cảnh người tiêu dùng "mua sắm ít tần suất hơn, giỏ hàng lớn hơn" như Kantar đã dự báo.

Hiệu quả của Social Commerce đang trở thành những con số thực tế

Theo đại diện Ecomobi, mô hình cốt lõi là Performance for Pay (P4P) giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí. Thay vì trả tiền cho các chỉ số quảng cáo đầu vào (View, Click), thương hiệu chỉ trả hoa hồng khi đơn hàng được giao dịch và hoàn tất thành công (CPS). Cơ chế này giúp doanh nghiệp FMCG giảm thiểu chi phí truyền thông rủi ro, chuyển hóa chúng thành chi phí bán hàng có đảm bảo.

Ecomobi cung cấp hạ tầng để vận hành quy trình bán hàng qua Social Commerce ở quy mô lớn. Với mạng lưới hơn 1 triệu KOLs/KOCs trên khắp Đông Nam Á, Ecomobi cam kết quản trị hiệu quả từ khâu Khám phá đến Chuyển đổi, đáp ứng xu hướng “lướt” là “mua” của người tiêu dùng thế hệ mới. Đồng thời, với kinh nghiệm vận hành hơn 10.000+ giờ Livestream và 20+ phiên Mega Livestream mỗi tháng, Ecomobi đảm bảo khả năng chuyển đổi cao. Bảng điều khiển theo dõi thời gian thực giúp đo lường CPS, ROI và hiệu suất của từng Creator theo thời gian thực.

Ecomobi đang trở thành đối tác chiến lược, giúp ngành FMCG chuyển đổi và tối ưu hóa lợi nhuận bền vững

