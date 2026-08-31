Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay 31/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8h ngày 31/8/2026. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10-15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Nếu mạnh lên thành bão thì bão Saudel sẽ là cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm 2026.

Đến 7h ngày 1/9, tâm bão Saudel trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ sau đó, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Đến 7h ngày 2/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan chức năng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.