Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 năm 2026 trên Biển Đông, có tên quốc tế là Saudel.

Lúc 4h, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 5h ngày 1/9/2026. Nguồn: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Việc áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cho thấy Saudel đã “tái sinh” trên Biển Đông.

Trước đó, Saudel hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, mạnh lên thành bão và di chuyển về phía Trung Quốc. Sau khi đổ bộ và đi sâu vào đất liền nước này, bão suy yếu thành vùng áp thấp.

Sáng 31/8, vùng áp thấp này di chuyển xuống vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), tái tổ chức và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nay tiếp tục mạnh trở lại thành bão.

Bão số 5 tiếp tục hướng ra phía Đông Bắc

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km/h. Đến 4h ngày 2/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển Đông Bắc, tốc độ 15-20km/h. Đến 4h ngày 3/9, tâm bão vẫn trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ chậm lại còn 3-5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h ngày 4/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 7, giật cấp 9.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km và tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.