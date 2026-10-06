Trung vệ đội tuyển Indonesia, Elkan Baggott, cho rằng Garuda xứng đáng được gọi là “vua Đông Nam Á” sau khi giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Elkan Baggott đưa ra phát biểu này sau khi Indonesia đánh bại Thái Lan trong loạt luân lưu ở trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân Gelora Bung Karno tối 5/10.

Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút, với chính Baggott ghi bàn muộn cho Indonesia ở phút 116. Sau đó, chính anh nằm trong số 4 cầu thủ đá luân lưu thành công cho Garuda (không cần đá lượt cuối), qua đó đăng quang ở kỳ tổ chức đầu tiên của giải đấu.

Baggott ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Indonesia. Ảnh: Kompas

Giữa niềm vui giành danh hiệu, Baggott đánh giá chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 là bằng chứng cho thấy Garuda xứng đáng với vị thế “vua Đông Nam Á”.

“Tôi nghĩ chúng tôi vừa chứng minh rằng mình là vua Đông Nam Á”, Baggott tuyên bố trước giới truyền thông khu vực.

Trước trận chung kết, HLV John Herdman cho các cầu thủ xem một video tổng hợp tại khách sạn. Theo Baggott, đó là những hình ảnh thất bại của Indonesia trong các trận chung kết trước đây - gồm cả giây phút Garuda thua Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020 (nay là ASEAN Cup).

“Trước trận đấu, HLV đã cho chúng tôi xem một video tổng hợp tại khách sạn. Nội dung là tất cả những thất bại của chúng tôi trong các trận chung kết trước đây. trong đó cũng có những đoạn của trận chung kết AFF Cup, khi chúng tôi thủng lưới trước Thái Lan”.

Baggott cho biết nhiều điều đã thay đổi trong hành trình của đội tuyển Indonesia, từ những thay đổi ở liên đoàn đến sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới trong đội hình.

Tuy nhiên, theo Baggott, có một điều không thay đổi: tình yêu các cầu thủ dành cho Indonesia và mong muốn luôn cống hiến hết mình mỗi khi khoác áo Garuda.

“Đúng vậy, chúng tôi đã trải qua một hành trình dài. Nhiều điều đã thay đổi ở liên đoàn, và ở đây cũng có nhiều gương mặt mới. Nhưng có một điều chắc chắn: tất cả chúng tôi đều yêu đất nước này và luôn muốn đại diện cho đất nước. Như tôi đã nói, hôm nay tôi rất tự hào là người Indonesia. Và đúng vậy, chúng tôi là vua Đông Nam Á”.

Baggott tuyên bố Indonesia là vua bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Kompas

Trong khi đó, HLV John Herdman cũng nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình dài của Indonesia: “Theo tôi, nhiều người không hiểu tinh thần tập thể và tình anh em mà chúng tôi xây dựng quan trọng đến mức nào.

Chiến thuật là một chuyện. Nhưng trong một trận chung kết, đôi khi chiến thuật có thể không còn tác dụng. Khi ấy, điều quyết định là tinh thần, là ý chí, là có một mục tiêu sâu sắc hơn và sự gắn kết về cảm xúc với những người anh em trong đội”.

Herdman tiết lộ vẫn đang theo dõi nhiều cầu thủ để bổ sung cho Garuda, để vươn lên đẳng cấp cao hơn.

“Tôi thực sự hy vọng chúng tôi có thể tạo ra một Alphonso Davies phiên bản Indonesia, một cầu thủ tiếp theo của đất nước này có thể thi đấu tại Champions League”, Herdman nói về ngôi sao Bayern Munich mà ông dẫn ở tuyển Canada.

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