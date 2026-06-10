Cả MU lẫn Man City đều dành sự quan tâm chuyển nhượng đặc biệt cho chàng tiền vệ tuyển Anh.

Tuần trước, Man City gửi lời đề nghị đầu tiên nhưng bị Forest từ chối. Đội chủ sân Etihad sẽ sớm trở lại với mức giá mới trong những ngày tới.

MU và Man City đang cạnh tranh giành chữ ký Elliot Anderson - Ảnh: F365

Theo Sportsmail, Nottingham Forest định giá Anderson cao hơn con số 105 triệu bảng mà Arsenal từng chi để chiêu mộ Declan Rice.

Trong kịch bản lý tưởng, đội chủ sân City Ground muốn thu về 110 triệu bảng từ thương vụ Elliot Anderson.

Hiện Anderson đang cùng tuyển Anh chuẩn bị cho trận ra quân World Cup 2026 gặp Croatia, ngày 17/6. Nếu đảm bảo thể lực, anh chắc chắn đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ, bên cạnh Declan Rice.

Elliot Anderson gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle United với giá giá 35 triệu bảng, kèm thủ môn Odysseas Vlachodimos đi theo chiều ngược lại.

Nguồn tin gần gũi cầu thủ 23 tuổi tiết lộ, Anderson hiện ưu tiên chuyển đến Man City hơn MU. Dẫu vậy, đội chủ sân Old Trafford chưa từ bỏ hy vọng sở hữu chàng tuyển thủ Anh.

Ở diễn biến khác, Man City chuẩn bị bổ nhiệm Enzo Maresca làm HLV trưởng thay thế Pep Guardiola, sau khi hoàn tất cuộc đàm phán bồi thường cho Chelsea.

Anderson là mục tiêu trọng tâm trong kế hoạch xây dựng lực lượng của Maresca. Citizens muốn tăng cường nhân lực khu trung tuyến, sau sự ra đi của Bernardo Silva và John Stones.