Tin tức về chuyển nhượng 8/6: MU muốn chiêu mộ Lewis Hall, Man City đàm phán mua Alejandro Balde, Atletico Madrid chi đậm cho Igor Thiago.
MU lấy Lewis Hall
Giới truyền thông Anh đưa tin, MU vẫn đang tiến hành các bước đàm phán với Newcastle về tương lai của hậu vệ trái Lewis Hall.
MU tìm cách bổ sung hàng thủ cho mùa giải trở lại Champions League. Kế hoạch của “Quỷ đỏ” là gương mặt dành cho tương lai lâu dài, nhằm thay thế Luke Shaw.
Lewis Hall trưởng thành từ học viện Chelsea, trước khi trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình Newcastle, với khả năng đá toàn diện bên cánh trái.
Ngoài ra, tài năng 21 tuổi này cũng đá được tiền vệ trung tâm. Chính yếu tố này thu hút sự chú ý của các quan chức MU trong quá trình xây dựng dự án bóng đá dài hạn.
Newcastle hét giá chuyển nhượng 70 triệu bảng. Tuy vậy, trước việc Lewis Hall không được Thomas Tuchel gọi vào tuyển Anh dự World Cup 2026, MU đang ép xuống mức thấp hơn.
Man City chiêu mộ Balde
Man City đang đứng trước những thay đổi lớn với tân HLV Enzo Maresca, khi chuẩn bị các bước đàm phán với Barcelona về Alejandro Balde.
Từ vài tháng nay, có nhiều thông tin về việc Balde có khả năng chia tay Barca, dù bản thân anh luôn thể hiện mong muốn được gắn bó lâu dài với sân Camp Nou.
Sau giai đoạn chấn thương, vai trò của Balde bị ảnh hưởng. Anh không còn là lựa chọn số 1 bên cánh trái của Hansi Flick, nên Barca không loại trừ khả năng bán để cân bằng ngân sách.
Trước động thái từ Man City, Barca cho biết sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị hợp lý.
Balde được đánh giá phù hợp với Man City, trong bối cảnh Enzo Maresca chịu nhiều ảnh hưởng về phong cách Pep Guardiola và Barca.
Atletico muốn có Igor Thiago
Theo báo chí Tây Ban Nha, Atletico Madrid có tham vọng náo loạn thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026, với mục tiêu hàng đầu Igor Thiago.
Atletico vừa trải qua mùa giải trắng tay dù đầu tư khá nhiều. Với việc Antoine Griezmann ra đi, Diego Simeone càng thêm quyết tâm mua tiền đạo chất lượng.
Igor Thiago nổi bật với mùa giải xuất sắc trong màu áo Brentford. Cầu thủ 24 tuổi người Brazil ghi 22 bàn tại Premier League, được Carlo Ancelotti mang đến World Cup 2026. Anh còn 3 bàn khác sau 2 trận FA Cup và League Cup.
Atletico có thể đưa ra mức giá lên đến 80 triệu euro để thuyết phục Brentford nhả ngôi sao của mình.
Mua Igor Thiago cũng là cách để Atletico thuyết phục Julian Alvarez ở lại Metropolitano. Simeone đánh giá anh có thể thành công như Diego Costa – một trong những nhân tố quan trọng nhất Atleti trong kỷ nguyên mà ông dẫn đội.
Tin vắn
- Juventus đang đàm phán chi tiết hợp đồng với người đại diện của Alexander Sorloth. Thương vụ này mở đường để Iago Thiago gia nhập Atletico Madrid.
- Sau khi Liverpool từ chối để Alisson ra đi, Juventus chuyển hướng sang hỏi mua Dibu Martinez của Aston Villa.
- Villarreal triển khai kế hoạch đưa Marco Asensio trở lại La Liga sau thời gian thi đấu cho Fenerbahce.
- Chelsea xem xét kéo Darwin Nunez trở lại Ngoại hạng Anh, để tăng chiều sâu đội hình đua tranh ngôi vô địch.
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