Tchouameni được MU đưa vào danh sách mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường tuyến giữa. Tuy nhiên, Mourinho không có ý định để tiền vệ 26 tuổi rời sân Bernabéu.

Chiến lược gia Bồ Đào Nha đã đạt thỏa thuận thay thế Arbeloa làm HLV trưởng Real Madrid. Việc bổ nhiệm chính thức đang chờ được công bố, khi chủ tịch Florentino Perez tái đắc cử.

Mourinho chuẩn bị trở lại dẫn dắt Real Madrid - Ảnh: SunSport

Đội bóng thành Manchester sớm thể hiện sự quan tâm tới Tchouameni ngay lúc phiên chợ hè mở cửa, như một động thái khẳng định tham vọng trên thị trường chuyển nhượng.

Cầu thủ người Pháp chỉ còn hai năm hợp đồng với Los Blancos. Đây là nhóm cầu thủ MU theo sát nhiều năm qua, với chiến lược nhắm đến những ngôi sao bước vào giai đoạn cuối hợp đồng.

Thương vụ Ederson là ví dụ điển hình. Tiền vệ Brazil chỉ còn một năm hợp đồng với Atalanta và Quỷ đỏ nhanh chân chi 39 triệu bảng đưa anh về Old Trafford.

MU dự kiến chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ và sẵn sàng bổ sung thêm một người nữa nếu Manuel Ugarte ra đi.

Tchouameni được xem là "bom tấn" lý tưởng nhờ đẳng cấp được khẳng định ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Anh đá chính chung kết World Cup 2022 và góp công giúp Real Madrid vô địch Champions League 2024.

Tchouameni là cái tên mà MU khao khát chiêu mộ - Ảnh: T.T

Tương lai Tchouameni tại Bernabeu từng bị đặt dấu hỏi sau vụ xô xát đồng đội Federico Valverde. Cả hai bị CLB ra án phạt nội bộ.

Về phần MU, việc chia tay Casemiro để lại khoảng trống lớn nơi hàng tiền vệ. Thế nên, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm với hàng loạt mục tiêu tại Premier League như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Sandro Tonali, Adam Wharton, Alex Scott và Mateus Fernandes.

Tuy nhiên, Tchouameni vẫn được xem là cái tên nổi bật nhất trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.