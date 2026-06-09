Cristian Romero nhiều khả năng sẽ chia tay Tottenham hè này, sau khi đội bóng Bắc London trải qua năm thứ hai liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 17 Premier League.

Spurs đang lên kế hoạch cho mùa giải trọn vẹn đầu tiên dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, sau khi thoát hiểm ngoạn mục vòng đấu cuối tránh xuống hạng.

Romero nhiều khả năng rời Tottenham hè này - Ảnh: PA

Tuy nhiên, Tottenham có thể phải bước vào hành trình mới mà không có sự phục vụ của đội trưởng người Argentina nơi hàng thủ.

Trước đó, Romero từng liên hệ chuyển sang La Liga, khi cả Barcelona và Atletico Madrid bày tỏ sự quan tâm.

Thế nhưng, truyền thông Argentina vừa tiết lộ, MU đang muốn chiêu mộ Romero nhằm tăng cường sức mạnh phòng ngự khi trở lại đấu trường Champions League.

Nếu đầu quân đội chủ sân Old Trafford, trung vệ 28 tuổi sẽ tái hợp người đồng đội trên tuyển Argentina là Lisandro Martinez.

Romero và Martinez cùng nhau ra sân 17 lần trong màu áo đội tuyển quốc gia và chỉ nhận duy nhất một thất bại. Bộ đôi trung vệ cũng đăng quang World Cup 2022 dưới màu áo Argentina.

Romero và Lisandro Martinez vô địch World Cup 2022 - Ảnh: SunSport

Về phần Romero, anh đánh mất không ít thiện cảm từ người hâm mộ Tottenham giai đoạn cuối mùa trước.

Nguyên nhân đến từ những chiếc thẻ đỏ không đáng có cùng dự định gây tranh cãi, bỏ lỡ trận cầu sinh tử ảnh hưởng suất trụ hạng của Spurs để trở về Argentina. Dù sau đó Romero rút lại quyết định, làn sóng chỉ trích không hề giảm bớt.

Trong bối cảnh khả năng Romero chia tay ngày càng rõ ràng, Tottenham cũng bắt đầu tìm kiếm người thay thế. Họ đang nỗ lực hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trung vệ Jan Paul van Hecke từ Brighton.