"Người đặc biệt" đứng trước cơ hội trở lại dẫn dắt Real Madrid, sau khi ngài Florentino Perez tái đắc cử chủ tịch đội bóng Hoàng gia.

Động thái trên sẽ gây trở ngại lớn cho MU trong cuộc đua ký Mateus Fernandes - người đang được West Ham định giá 80 triệu bảng Anh.

Mourinho yêu cầu lãnh đạo Real Madrid chiêu mộ Mateus Fernandes - Ảnh: SunSport

HLV Michael Carrick vừa hoàn tất thương vụ đầu tiên, với việc chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Ông muốn bổ sung thêm hai tiền vệ nữa và Mateus Fernandes là mục tiêu hàng đầu.

MU tin rằng, cơ hội được sát cánh cùng thần tượng Bruno Fernandes tại Old Trafford là yếu tố chính giúp họ thuyết phục cầu thủ thuộc biên chế West Ham.

Dẫu vậy, cuộc cạnh tranh chuyển nhượng dự báo vô cùng khốc liệt, bởi Paris Saint-Germain và Liverpool cũng đang theo sát Mateus Fernandes.

Giờ thì Real Madrid sẽ gia nhập cuộc đua nếu Jose Mourinho tái xuất sân Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi 13 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho Mourinho rời Benfica.

Về phần mình, Mateus Fernandes vừa trải qua hai mùa liên tiếp xuống hạng cùng Southampton và West Ham. Lãnh đạo "búa tạ" vẫn kỳ vọng thu về khoản tiền lớn từ việc bán cầu thủ này.

Bên cạnh Mateus Fernandes, MU cũng tăm tia tiền vệ tuyển Anh - Elliot Anderson. Tuy nhiên, Man City chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký ngôi sao của Nottingham Forest.

Ngoài ra, Carlos Baleba (Brighton), Alex Scott (Bournemouth) và Adam Wharton (Crystal Palace) đang được Michael Carrick và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox theo dõi sát sao.