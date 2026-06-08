Ederson sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của MU hè này, sau khi Quỷ đỏ đồng ý trả 39 triệu bảng cho Atalanta (bao gồm cả phụ phí).

Chàng tiền vệ 26 tuổi chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội chủ sân Old Trafford, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Dự kiến, thương vụ sẽ được công bố chính thức vào đầu tháng 7.

Ederson có vé vớt lên tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 - Ảnh: P.P

Mùa hè năm nay diễn ra đầy biến động với cá nhân Ederson. Ban đầu, HLV Carlo Ancelotti điền tên anh vào danh sách sơ bộ Brazil gửi lên FIFA, nhưng sau đó loại Ederson ra khỏi thành phần chính thức dự World Cup 2026.

Đến hôm qua, chiến lược gia người Italia phải thay đổi quyết định, vì hậu vệ Wesley dính chấn thương cơ khép. Cầu thủ thuộc biên chế AS Roma rời sân cùng nước mắt ở trận giao hữu với Ai Cập cuối tuần qua.

Việc Wesley rút lui khiến Ancelotti mất đi một phương án nơi hàng thủ. Thay vì gọi bổ sung thêm hậu vệ cánh, Ancelotti trao cơ hội cho Ederson, tiền vệ trung tâm đang đạt phong độ cao.

Kể từ khi ra mắt tuyển Brazil năm 2024, Ederson mới 3 lần khoác áo Selecao. Dẫu vậy, màn trình diễn ấn tượng cùng Atalanta mùa vừa qua giúp anh ghi điểm mạnh mẽ với ban huấn luyện.

Qua 41 lần ra sân cho đội bóng thành Bergamo, Ederson đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trở thành nhân tố quan trọng nhất nơi tuyến giữa đội bóng Serie A.

Michael Carrick cùng đội ngũ tuyển trạch MU cũng ngưỡng mộ Ederson. Họ quyết định sớm mở hầu bao đưa anh về Old Trafford.

Tại World Cup 2026, Brazil mở màn chiến dịch vào ngày 14/6 bằng cuộc đối đầu Maroc. Sau đó, họ sẽ lần lượt chạm trán Haiti và Scotland.