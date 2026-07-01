Bà MacKenzie Scott đã trở thành một trong những nhà hoạt động nhân đạo tích cực nhất thời đại. Trong những năm qua, bà quyên góp hơn 26 tỷ USD cho hàng nghìn tổ chức thông qua quỹ từ thiện do chính mình thành lập.

MacKenzie Scott là vợ cũ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Ảnh: Medium

Dù nhiều bên thụ hưởng chưa từng nhận được khoản tài trợ lớn đến vậy và gọi đây là những món quà đổi đời, không phải ai cũng có cái nhìn tích cực về công việc của bà.

Điển hình là Elon Musk, người vừa trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, lại cho rằng việc làm của bà thực chất đang khiến thế giới "tồi tệ hơn".

Ngày 27/6, một kênh truyền thông lớn đã đăng tải trên mạng xã hội về hoạt động của bà Scott, khẳng định khoản quyên góp 26,3 tỷ USD đã đưa bà trở thành một trong những "cá nhân hiến tặng lớn nhất lịch sử".

Vợ cũ của nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất toàn cầu - Jeff Bezos - gần đây được xác nhận là người quyên góp cá nhân nhiều nhất trong năm 2025.

Sau đó, một tài khoản mạng xã hội có hơn 22.500 người theo dõi đã bình luận dưới bài đăng này: "Thật không may, cô ấy đang dùng tiền để khiến thế giới trở thành một nơi tồi tệ hơn". Musk lập tức đáp lời đồng tình: "Đáng buồn thay, đúng là như vậy".

Ông chủ SpaceX vừa đánh mất danh hiệu người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đô lịch sử nhưng vẫn vững vàng ở ngôi vị người giàu nhất hành tinh.

Ông thường thẳng thắn bày tỏ sự khó khăn của việc làm từ thiện. Sau khi nhận gói thù lao khổng lồ từ hãng xe điện của mình vào cuối năm 2025, ông nhận định hoạt động nhân đạo là một thách thức lớn.

"Tôi đồng tình với tình yêu nhân loại và tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng làm những điều giúp đỡ đồng loại", Musk chia sẻ trên một chương trình phát thanh trực tuyến vào tháng 12/2025. "Nhưng điều đó thực sự rất khó".

Ông giải thích việc "cho đi tiền bạc một cách hiệu quả" đơn giản là một bài toán hóc búa. "Thử thách lớn nhất mà tôi nhận thấy với quỹ của mình là cố gắng phân bổ tiền sao cho mang lại lợi ích thực sự cho mọi người", ông nói thêm. "Rất dễ để vung tiền nhằm tạo ra vỏ bọc tốt đẹp. Nhưng rất khó để cho đi và tạo ra giá trị tốt đẹp trong thực tế. Vô cùng khó".

Tuy nhiên, bà Scott lại được tôn trọng nhờ phương pháp quyên góp không đi kèm điều kiện và dựa trên nền tảng của sự tin tưởng.

Các khoản tài trợ của bà thường mang đến sự bất ngờ hoàn toàn cho các tổ chức tiếp nhận và giúp họ lược bỏ được nhiều thủ tục hành chính phức tạp vốn hay đi kèm với những khoản tiền khổng lồ.

(Theo Fortune)