Theo tờ India Today, Tổng thống Mỹ Trump ngày 6/6 tuyên bố đã "nối lại" tình bạn với tỷ phú Musk sau một thời gian căng thẳng công khai.

"Chúng tôi đã có thời gian bất đồng gay gắt, nhưng hiện đã trở lại làm bạn bè. Tôi phải nói rằng Elon rất xuất chúng trong khoảng 80% thời gian, nhưng 20% thời gian còn lại ông ấy có thể trở nên khá tệ", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và người giàu nhất thế giới từng được xem là một trong những liên minh có tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Sau khi chi mạnh tay để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Musk đã trở thành người lãnh đạo Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE), cơ quan phụ trách cắt giảm chi tiêu công và tinh giảm nhân sự liên bang của Mỹ.

Tuy vậy, rạn nứt giữa hai người bắt đầu xuất hiện vào giữa năm 2025, khi "ông trùm" công nghệ công khai phản đối dự luật chi tiêu "Lớn và Đẹp đẽ" của Tổng thống Trump. Lúc đó, ông Trump đã tỏ ra rất thất vọng, đồng thời cảnh báo sẽ cắt toàn bộ trợ cấp và hợp đồng liên bang với các tập đoàn của ông Musk.

Theo truyền thông Mỹ, dấu hiệu hòa giải đầu tiên giữa ông Trump và ông Musk xuất hiện vào tháng 9/2025, khi hai người cùng tham dự lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk. Trong chuyến công du Trung Quốc cách đây 1 tháng, tỷ phú Musk cũng là một trong 2 doanh nhân được đi cùng chuyên cơ Không lực Một với Tổng thống Trump.