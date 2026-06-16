Elon Musk vừa chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhân loại sở hữu khối tài sản vượt mốc 1 nghìn tỷ USD sau khi công ty tên lửa và trí tuệ nhân tạo SpaceX lên sàn chứng khoán vào ngày 12/6. Đây là quy mô tài sản chưa từng xuất hiện trong lịch sử thương mại hiện đại và gần như vượt xa khả năng hình dung của phần lớn mọi người.

Ngay cả trước khi SpaceX niêm yết, Musk đã là người giàu nhất thế giới với khoảng 279 tỷ USD giá trị cổ phiếu và quyền chọn từ Tesla, nơi ông giữ vai trò CEO. Tuy nhiên, khi cổ phiếu SpaceX chính thức được giao dịch công khai, khối tài sản của ông tăng vọt thêm khoảng 982 tỷ USD nhờ sở hữu gần một nửa cổ phần công ty.

Với mức định giá khoảng 2 nghìn tỷ USD của SpaceX, tổng tài sản của Musk hiện được ước tính lên tới 1,26 nghìn tỷ USD chỉ từ hai doanh nghiệp niêm yết mà ông nắm giữ.

Minh họa khối tài sản 1.000 tỷ USD của Elon Musk. Ảnh: ChatGPT

Một nghìn tỷ USD tương đương một triệu triệu USD. Đây là con số lớn đến mức gần như không thể tiêu hết trong một đời người. Nếu một người chi tiêu với tốc độ 1 triệu USD mỗi giờ, liên tục 24 giờ mỗi ngày và 365 ngày mỗi năm, người đó vẫn phải mất hơn 114 năm mới có thể tiêu hết số tiền này.

Để hình dung rõ hơn quy mô khối tài sản của Musk, có thể so sánh nó với nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hiện chỉ có khoảng 20 quốc gia sở hữu nền kinh tế lớn hơn 1 nghìn tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa phần lớn các quốc gia còn lại trên thế giới có tổng sản lượng kinh tế thấp hơn tài sản cá nhân của Elon Musk.

Chẳng hạn, GDP của Ireland đạt 779 tỷ USD, Thụy Điển khoảng 760 tỷ USD và Singapore khoảng 660 tỷ USD. Ngay cả Nam Phi - quê hương nơi Musk sinh ra - cũng chỉ có quy mô nền kinh tế khoảng 480 tỷ USD, chưa bằng một nửa giá trị tài sản hiện tại của ông.

Không chỉ các quốc gia, nhiều trung tâm kinh tế nổi tiếng của thế giới cũng có quy mô nhỏ hơn khối tài sản này. Đảo Manhattan, trái tim tài chính của nước Mỹ và là nơi đặt trụ sở của Phố Wall cùng hàng loạt tập đoàn lớn, chỉ tạo ra tổng sản phẩm quốc nội hơn 1 nghìn tỷ USD trong năm 2024.

Điều đó có nghĩa giá trị tài sản của một cá nhân hiện gần tương đương toàn bộ hoạt động kinh tế của khu vực tài chính quyền lực bậc nhất thế giới.

Tại Houston, thành phố lớn thứ tư của Mỹ và là trung tâm của ngành dầu khí nước này, tổng giá trị tất cả bất động sản dân cư và thương mại chỉ vào khoảng 879 tỷ USD. Nói cách khác, nếu có thể chuyển đổi toàn bộ tài sản của mình thành tiền mặt, Musk về lý thuyết có thể mua toàn bộ bất động sản của thành phố này mà vẫn còn dư hàng trăm tỷ USD.

Khối tài sản nghìn tỷ USD cũng vượt xa giá trị của thị trường ô tô Mỹ trong một năm. Năm 2025, người dân Mỹ mua khoảng 16,3 triệu xe mới với giá trung bình hơn 48.000 USD mỗi chiếc. Tổng giá trị tất cả những chiếc xe mới được bán ra chỉ đạt khoảng 789 tỷ USD, thấp hơn đáng kể so với tài sản của Musk.

Sự chênh lệch còn trở nên rõ ràng hơn khi so sánh với những tỷ phú công nghệ nổi tiếng khác. Theo các ước tính gần đây, tổng tài sản của bốn người giàu nhất thế giới sau Musk gồm Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos và Larry Ellison cộng lại mới chỉ đạt khoảng 1,04 nghìn tỷ USD.

Điều đó có nghĩa một mình Musk hiện sở hữu khối tài sản gần tương đương tổng tài sản của bốn tỷ phú công nghệ hàng đầu tiếp theo cộng lại.

Ngay cả lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, nơi được xem là sân chơi của các siêu tỷ phú, cũng không thể sánh với quy mô tài sản này. Theo Forbes, 50 đội thể thao giá trị nhất thế giới cộng lại chỉ được định giá khoảng 353 tỷ USD. Con số đó chưa bằng một phần ba khối tài sản hiện tại của Musk.

Nếu chuyển đổi 1 nghìn tỷ USD thành các tờ tiền mệnh giá 1 USD và đặt nối tiếp nhau, chiều dài của chúng sẽ đạt gần 156 triệu km. Khoảng cách này vượt xa quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trời và tương đương hơn 200 chuyến khứ hồi từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Một cách hình dung khác là chia đều số tiền này cho toàn bộ dân số thế giới. Với khoảng 8,2 tỷ người đang sinh sống trên hành tinh, mỗi người sẽ nhận được gần 122 USD. Dù không phải khoản tiền đủ để thay đổi cuộc sống của mỗi cá nhân, nhưng tổng số tiền cần thiết để thực hiện điều đó vẫn lên tới 1 nghìn tỷ USD.

Ở lĩnh vực bất động sản, với mức giá nhà trung vị tại Mỹ khoảng 403.000 USD, khối tài sản của Musk đủ để mua gần 2,5 triệu căn nhà. Trong khi đó, nếu dùng toàn bộ số tiền để mua xăng với mức giá trung bình hiện nay, ông có thể sở hữu hơn 243 tỷ gallon nhiên liệu - cao hơn rất nhiều so với tổng lượng xăng mà toàn bộ nước Mỹ tiêu thụ trong một năm.

Việc một cá nhân lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử tích lũy tài sản của nhân loại nhưng vẫn mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn, do phần lớn tài sản của Musk được gắn với giá trị cổ phiếu. Nếu thị trường thay đổi hoặc nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của Tesla và SpaceX, hàng trăm tỷ USD trong khối tài sản đó có thể tăng hoặc giảm chỉ trong thời gian rất ngắn.

(Theo CNN, Fortune)