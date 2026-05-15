Tỷ phú công nghệ Elon Musk trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc sau khi xuất hiện tại quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình tổ chức ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, Lei Jun - nhà sáng lập và CEO của Xiaomi - tiến đến gần Musk, cúi thấp người để chụp selfie cùng ông. CEO Tesla xuất hiện với nhiều biểu cảm đa dạng.

Cụm từ “Lei Jun và Elon Musk chụp ảnh cùng nhau” nhanh chóng lọt top 3 xu hướng trên nền tảng mạng xã hội Weibo sáng 15/5.

Ngoài khoảnh khắc với đối thủ, Elon Musk còn gây chú ý khi chụp ảnh tự sướng, đảo mắt và thực hiện nhiều biểu cảm phong phú.

Musk có mặt tại Trung Quốc trong đoàn doanh nhân Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh. Theo truyền thông, đoàn còn có CEO Nvidia Jensen Huang và CEO Apple Tim Cook.

Trên mạng xã hội X, Musk liên tục tương tác với người dùng Trung Quốc đăng ảnh và video về ông trong chuyến đi. Khi một tài khoản chia sẻ video Musk đi cùng con trai, tỷ phú Mỹ trả lời bằng tiếng Trung: “Con trai tôi đang học tiếng Quan Thoại”.

Lei Jun từ lâu được biết đến là người ngưỡng mộ Musk. Thời báo Phố Wall từng cho biết ông là một trong những người đầu tiên sở hữu xe Tesla tại Trung Quốc từ năm 2017.

Những năm gần đây, Lei Jun nổi lên như đối thủ đáng gờm của Tesla tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Xiaomi chính thức bước vào mảng ôtô điện từ năm 2021 với khoản đầu tư ban đầu hàng tỷ USD.

Mẫu xe điện của hãng hiện cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y tại Trung Quốc.

Theo Forbes, Lei Jun hiện sở hữu khối tài sản khoảng 25,4 tỷ USD, đứng thứ 102 thế giới. Trong khi đó, Elon Musk vẫn là người giàu nhất hành tinh với tài sản ước tính hơn 828 tỷ USD.

Sự xuất hiện của Musk cùng các lãnh đạo công nghệ Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh muốn phát tín hiệu cởi mở hơn với doanh nghiệp Mỹ. Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình khẳng định “cánh cửa của Trung Quốc sẽ chỉ mở rộng hơn nữa” với các công ty Mỹ.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập nói Bắc Kinh hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác cùng có lợi và tin rằng doanh nghiệp Mỹ sẽ có “triển vọng rộng lớn hơn” tại Trung Quốc.

Musk từng nhiều lần đến Trung Quốc trong những năm gần đây. Năm 2023, ông ca ngợi sự phát triển công nghệ của nước này và thăm nhà máy Gigafactory của Tesla tại Thượng Hải - một trong những cơ sở sản xuất quan trọng nhất của hãng trên toàn cầu.

(Theo USA Today)