Tài sản Elon Musk lao dốc xuống dưới 800 tỷ USD sau khi Tesla và SpaceX mất tổng cộng 456 tỷ USD vốn hóa thị trường. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đang trở thành phép thử lớn đối với tỷ phú số 1 thế giới.

Elon Musk mất 90 tỷ USD, tài sản tụt khỏi mốc 800 tỷ USD

Elon Musk đang trải qua một trong những tuần tồi tệ nhất về tài sản cá nhân khi giá trị cổ phiếu tại hai doanh nghiệp chủ lực là Tesla và SpaceX đồng loạt lao dốc.

Theo Forbes, khối tài sản của tỷ phú này đã giảm xuống dưới 800 tỷ USD, sau khi bốc hơi khoảng 90 tỷ USD chỉ trong một tuần.

Tỷ phú Elon Musk đang trải qua một trong những tuần tồi tệ nhất về tài sản cá nhân khi giá trị cổ phiếu tại hai doanh nghiệp chủ lực là Tesla và SpaceX đồng loạt lao dốc. Ảnh: Politico/Bloomberg

Trước đó, tài sản của Musk từng vượt mốc 1.000 tỷ USD sau khi SpaceX tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 6.

Tuy nhiên, những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đã khiến khoảng cách giữa ông và cột mốc tài sản nghìn tỷ USD ngày càng xa.

Dù mất hàng chục tỷ USD, Musk vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, tốc độ suy giảm tài sản trong những ngày gần đây cho thấy đế chế kinh doanh của ông đang chịu sức ép không nhỏ từ cả thị trường tài chính lẫn những thay đổi chính trị tại Mỹ.

Trong phiên giao dịch chiều thứ Năm, cổ phiếu SpaceX giảm khoảng 9%, trong khi Tesla mất khoảng 11%. Đà bán tháo diễn ra đồng thời với xu hướng suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ, nhưng hai doanh nghiệp của Musk còn chịu thêm áp lực từ lo ngại về những rủi ro chính sách sau bầu cử.

Tính từ khi thị trường đóng cửa hôm thứ Ba, tổng vốn hóa của Tesla và SpaceX đã giảm hơn 420 tỷ USD. Đến cuối phiên thứ Năm, khoản thiệt hại đã tăng lên khoảng 456 tỷ USD.

Hơn 470 triệu USD ủng hộ đảng Cộng hòa không mang lại kết quả như Musk kỳ vọng

Một trong những nguyên nhân khiến giới đầu tư lo ngại là thất bại chính trị của các ứng viên được Elon Musk hậu thuẫn.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Musk là nhà tài trợ lớn nhất cho các ứng viên và hoạt động của đảng Cộng hòa (GOP). Theo Financial Times, tổng số tiền ông đóng góp đã vượt 470 triệu USD.

Khoản chi khổng lồ này được kỳ vọng giúp củng cố ảnh hưởng chính trị của Elon Musk và tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp của ông.

Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi khi phần lớn ứng viên được tỷ phú này ủng hộ đều thất bại.

Đáng chú ý, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Điều này có thể mở đường cho các cuộc điều tra mới tại Quốc hội, đồng thời gia tăng áp lực giám sát đối với những hoạt động kinh doanh của Musk.

Texas, nơi đặt trụ sở của cả Tesla và SpaceX, cũng chứng kiến những thay đổi đáng kể. Hai ứng viên Dân chủ là James Talarico, người đắc cử Thượng nghị sĩ, và Gina Hinojosa, người đắc cử Thống đốc, đã đánh bại hai đồng minh lâu năm của Musk là Tổng chưởng lý Ken Paxton và Thống đốc Greg Abbott.

Với giới đầu tư, đây không đơn thuần là thất bại của những nhân vật chính trị thân cận với Musk. Kết quả bầu cử có thể tác động trực tiếp đến các dự án kinh doanh hàng tỷ USD mà ông đang triển khai tại bang này.

Đế chế AI của Musk đối mặt nguy cơ bị siết chặt quản lý

Mối lo lớn nhất hiện nay tập trung vào kế hoạch phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Tesla và SpaceX.

Hai công ty đang mở rộng đầu tư vào trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và sản xuất chip tại Texas. Nổi bật là dự án Terafab tại hạt Grimes, một tổ hợp công nghệ khổng lồ kết hợp trung tâm dữ liệu với nhà máy sản xuất chất bán dẫn.

Cổ phiếu Tesla và SpaceX đồng loạt giảm mạnh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khiến tài sản Elon Musk lao dốc. Ảnh: Bloomberg

SpaceX cũng có kế hoạch xây dựng một siêu máy tính tại Starbase, khu phóng tên lửa và đô thị do công ty phát triển ở Texas. Những dự án này được xem là nền tảng quan trọng trong tham vọng xây dựng hệ sinh thái AI của Elon Musk.

Tuy nhiên, Gina Hinojosa, Thống đốc đắc cử của Texas, từng đưa vấn đề trung tâm dữ liệu trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử.

Bà đề xuất tạm dừng phê duyệt các dự án mới cho đến khi bang có những quy định chặt chẽ hơn về sử dụng nước, chi phí điện, quyền kiểm soát của chính quyền địa phương và các ưu đãi thuế.

Trong báo cáo công bố hôm thứ Tư, các nhà phân tích Deutsche Bank cảnh báo SpaceX có thể phải đối mặt với những trở ngại mới.

Nếu quy định được siết chặt, các dự án trung tâm dữ liệu có nguy cơ chậm tiến độ, trong khi chi phí đầu tư có thể tăng do doanh nghiệp phải đáp ứng thêm các yêu cầu pháp lý.

Đây là rủi ro đáng kể đối với Musk, bởi tham vọng AI đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của hệ sinh thái kinh doanh do ông xây dựng.

Ngoài ra, những thay đổi về môi trường quản lý cũng có thể ảnh hưởng đến tham vọng sáp nhập SpaceX và Tesla mà Musk từng công khai thúc đẩy.

Thương vụ này vốn cần sự chấp thuận của cổ đông, đồng thời có thể phải vượt qua nhiều rào cản pháp lý.

(Theo Forbes, CNBC)