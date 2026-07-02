Một báo cáo mới cho rằng SpaceX đang âm thầm phát triển một thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người tiêu dùng, với thiết kế mỏng hơn cả iPhone. Dù Elon Musk đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, tin đồn vẫn thu hút sự chú ý khi nó xuất hiện trong bối cảnh cuộc đua phần cứng AI giữa các "ông lớn" công nghệ ngày càng quyết liệt.

SpaceX của Elon Musk có thể phát triển phần cứng AI cạnh tranh với iPhone. Ảnh: Tesla

Nếu thông tin là chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên SpaceX – vốn nổi tiếng với tên lửa và các sứ mệnh không gian, chính thức bước chân vào thị trường thiết bị AI tiêu dùng, đối đầu trực tiếp với Apple cùng nhiều nền tảng AI khác.

Nguyên mẫu AI của SpaceX được cho là đã trình diễn trước nhà đầu tư

Theo The Wall Street Journal, bộ phận AI của SpaceX là xAI đã phát triển một nguyên mẫu thiết bị AI trong một thời gian khá dài. Sản phẩm này được cho là đã được giới thiệu với các nhà đầu tư và các bên liên quan trước khi công ty tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Nguồn tin cho biết, SpaceX cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là dự án ở giai đoạn đầu. Thiết kế hiện tại hoàn toàn có thể thay đổi trong quá trình phát triển, thậm chí dự án vẫn có khả năng bị hủy bỏ nếu không đáp ứng được kỳ vọng.

Dù chưa có nhiều thông tin kỹ thuật được tiết lộ, những người từng nhìn thấy nguyên mẫu mô tả thiết bị sở hữu thiết kế hiện đại, thân máy cực kỳ mỏng, thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone.

Thiết bị được cho là sử dụng một hệ điều hành độc quyền do SpaceX phát triển, tích hợp sâu công nghệ AI của xAI nhằm mang lại trải nghiệm thông minh hơn cho người dùng.

Bên trong, sản phẩm dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon. Ngoài chi tiết này, hầu như mọi thông số kỹ thuật khác vẫn còn là bí mật.

Do mới chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm, nếu dự án tiếp tục được phát triển thì cũng phải mất nhiều năm nữa mới có thể thương mại hóa. Không loại trừ khả năng sản phẩm sẽ không bao giờ xuất hiện trên thị trường.

Thị trường phần cứng AI không hề dễ chinh phục

Nếu SpaceX thực sự đang phát triển thiết bị AI, hãng sẽ phải bước vào một thị trường vốn đã chứng kiến nhiều thất bại đình đám.

Điển hình nhất là Humane AI Pin – thiết bị AI từng được kỳ vọng sẽ thay thế điện thoại thông minh. Sản phẩm có giá bán 700 USD và yêu cầu người dùng trả thêm 24 USD mỗi tháng để duy trì dịch vụ. Tuy nhiên, AI Pin nhanh chóng thất bại về mặt thương mại, buộc Humane phải bán tài sản, nhiều nhân viên chuyển sang HP và toàn bộ thiết bị cuối cùng bị ngừng hoạt động.

Một ví dụ khác là Rabbit R1. Thiết bị này từng gây chú ý với lời hứa sử dụng "Large Action Model" để tự động thao tác ứng dụng thay người dùng. Mặc dù có giá rẻ hơn AI Pin, Rabbit R1 cũng không tạo được sức hút đủ lớn và doanh số không như kỳ vọng.

Những thất bại này cho thấy việc tạo ra một dạng thiết bị AI hoàn toàn mới khó khăn hơn rất nhiều so với phát triển các ứng dụng AI trên điện thoại truyền thống.

Apple cũng đang chuẩn bị cho kỷ nguyên phần cứng AI

Không chỉ SpaceX, Apple cũng được cho là đang nghiên cứu nhiều loại thiết bị AI hoàn toàn mới.

Một trong những ý tưởng được nhắc đến nhiều nhất là thiết bị AI dạng ghim cài áo hoặc mặt dây chuyền thông minh, có khả năng hoạt động như một trợ lý cá nhân luôn đồng hành cùng người dùng.

Song song với đó là dự án Apple Glass – kính thông minh thế hệ mới của Apple. Phiên bản đầu tiên có thể chưa được trang bị đầy đủ công nghệ thực tế tăng cường (AR), nhưng vẫn tích hợp các camera cùng hệ thống AI để nhận diện môi trường và hỗ trợ người dùng theo thời gian thực.

Ngoài ra, Apple còn được cho là đang thử nghiệm AirPods tích hợp camera. Về bản chất, đây là một cách tiếp cận tương tự kính thông minh, khi AI có thể "quan sát" môi trường xung quanh thông qua camera để đưa ra các phản hồi và hỗ trợ phù hợp mà không cần người dùng phải đeo kính.

Dù cuối cùng Apple lựa chọn hình thức nào, hãng chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều đối thủ, trong đó có các công ty của Elon Musk.

(Theo AppleInsider)