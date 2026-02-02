Trong hồ sơ gửi lên FCC, công ty SpaceX của Elon Musk không chỉ mô tả mạng lưới này là "cách hiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu điện toán AI đang tăng tốc", mà còn vẽ ra một viễn cảnh vĩ mô hơn: đây là "bước đầu tiên để trở thành nền văn minh Kardashev cấp độ II, nền văn minh có khả năng khai thác toàn bộ năng lượng của mặt trời", đồng thời đảm bảo tương lai đa hành tinh của nhân loại.

SpaceX muốn phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo để biến vũ trụ thành các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Ảnh: SpaceX

Con số 1 triệu vệ tinh là một bước nhảy vọt không tưởng nếu so với thực tế hiện tại. Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), hiện chỉ có khoảng 15.000 vệ tinh nhân tạo đang bay quanh quỹ đạo Trái đất và con số này đã đủ gây ra những lo ngại nghiêm trọng về rác thải vũ trụ và ô nhiễm ánh sáng.

Trang tin công nghệ The Verge nhận định con số 1 triệu vệ tinh khó có khả năng được phê duyệt ngay lập tức. Đây nhiều khả năng là một chiến thuật đàm phán của SpaceX nhằm thiết lập một mức trần cao để thương lượng.

Thực tế, FCC gần đây đã cấp phép cho SpaceX phóng thêm 7.500 vệ tinh Starlink nhưng vẫn "treo" quyền cấp phép cho 14.988 vệ tinh khác trong đề xuất trước đó.

Trong khi SpaceX vẽ ra viễn cảnh triệu vệ tinh, đối thủ Amazon lại đang chật vật với những mục tiêu khiêm tốn hơn nhiều.

Tập đoàn này vừa phải xin FCC gia hạn thời hạn phóng hơn 1.600 vệ tinh cho dự án Internet vệ tinh Kuiper, với lý do thiếu hụt tên lửa đẩy trầm trọng.

Thông tin về siêu dự án 1 triệu vệ tinh xuất hiện trong bối cảnh nhạy cảm, khi có các báo cáo cho rằng SpaceX đang cân nhắc sáp nhập với hai công ty khác của Elon Musk là Tesla và xAI (công ty trí tuệ nhân tạo đã sáp nhập với mạng xã hội X).

Động thái này được cho là bước chuẩn bị cho việc đưa SpaceX lên sàn chứng khoán (IPO) trong thời gian tới.

(Theo TechCrunch)