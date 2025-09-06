Em Lê Thị Thu (SN 2008, thôn Tân Lập, xã Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng) là nhân vật trong bài viết: “Một mình gánh nợ, người cha già nỗ lực giành sự sống cho hai con sau tai nạn”.

Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH (Bệnh viện Việt Đức) đã trao số tiền 53.564.649 đồng đến em Lê Thị Thu.

Năm 2017, anh trai của Thu là Lê Văn Sang (SN 2003) bị tai nạn xe máy dẫn tới chấn thương sọ não, khiến chàng thanh niên vừa bước sang tuổi 20 phải sống trong cảnh thần kinh không ổn định, luôn phụ thuộc vào thuốc điều trị.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì tai họa tiếp tục ập xuống gia đình. Cuối tháng 7/2025 vừa qua, Thu gặp tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng. Cụ thể, vỡ hộp sọ, chấn thương sọ não nặng, phải phẫu thuật não.

Hết con trai rồi đến con gái bị tai nạn khiến ông Lê Văn Cường – người cha già – gần như kiệt sức, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Đặc biệt, từ ngày Thu gặp nạn, chi phí điều trị rất tốn kém, riêng viện phí lên tới 50 triệu đồng, chưa kể mỗi ngày thuốc ngoài bảo hiểm của Thu ngốn khoảng 3 – 5 triệu đồng. Tính đến nay, gia đình đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để lo liệu cho em.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le của Thu, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 53.564.649 đồng.

Ông Cường cho biết, hiện con gái đã được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, sức khỏe Thu chưa hồi phục, em vẫn phải ngồi xe lăn, chưa thể tự đi lại.

“Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Báo VietNamNet, các mạnh thường quân cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ cứu sống con gái tôi. Ân tình này, gia đình tôi suốt đời không bao giờ quên được”, ông Cường xúc động chia sẻ.