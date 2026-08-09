Mới đây, đại diện Báo VietNamNet phối hợp phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 86.009.398 đồng do bạn đọc giúp đỡ em Lò Quốc Đạt (bản Co Nọi, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) - nhân vật trong bài viết: "Con trai 20 tuổi cần hơn 1 tỷ đồng ghép tim, cha nghẹn ngào mong được giúp đỡ".

Số tiền bạn đọc giúp đỡ em Lò Quốc Đạt đã được đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao tận tay gia đình

Đầu tháng 3/2026, Đạt bất ngờ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, khó thở. Gia đình đưa em đến bệnh viện thăm khám, kết quả là Đạt mắc suy tim nặng.

Sau 3 tháng điều trị tại Bệnh viện E nhưng bệnh không thuyên giảm, các bác sĩ cho biết, cách duy nhất có thể cứu sống em là ghép tim. Ngày 15/6, Đạt được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để chờ ghép tim. Tuy nhiên do bệnh đã quá nặng, Đạt không chiến thắng được bệnh tật.

Sau khi hoàn cảnh của Đạt được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được sự chung tay, giúp đỡ của đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm. Số tiền 86.009.398 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ Đạt gửi về quỹ Báo đã được chuyển đến gia đình.

"Gia đình xin cảm ơn Báo VietNamNet, các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức và tất cả bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ. Số tiền mọi người ủng hộ sẽ được gia đình dùng để thanh toán chi phí điều trị cho cháu trước khi mất", anh Lò Văn Tâm (bố của Đạt) cho biết.