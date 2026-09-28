Cảm thương hoàn cảnh của Hiếu (SN 2013, thôn Hưng Đạo A, xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ) - nhân vật trong bài viết: "Cậu bé không cha mắc u não, bác ruột nghỉ việc chăm nom, nhà cạn tiền" nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em số tiền 251.452.153 đồng.

Đại diện báo VietNamNet đã trao số tiền 251.452.153 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi đến em Nguyễn Trung Hiếu

Số tiền bạn đọc hỗ trợ đã được đại diện Báo VietNamNet và Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K) trao tận tay Hiếu và gia đình.

Đón nhận món quà ý nghĩa, anh Nguyễn Mạnh Cường (bác ruột của Hiếu) xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Hiếu sinh ra trong hoàn cảnh thiếu vắng sự chăm sóc của cha. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Thịnh (SN 1982), vốn không được khỏe mạnh. Từ khi Hiếu còn nhỏ, em được ông bà ngoại và bác ruột Nguyễn Mạnh Cường (anh trai chị Thịnh) chăm sóc.

Đầu năm 2026, thấy Hiếu có những biểu hiện bất thường, anh Cường đưa Hiếu đến Bệnh viện Nhi Phú Thọ thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối u trong não. Sau đó, Hiếu trải qua quá trình điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K.

Hiếu đã trải qua 5 đợt truyền hóa chất và 9 mũi xạ trị. Từ khi cháu trai mắc bệnh, anh Cường phải nghỉ việc để đưa Hiếu đi điều trị. Toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình được sử dụng cho việc chữa bệnh, phần còn thiếu phải vay mượn họ hàng, người quen.

Ngoài khoản trợ cấp hằng tháng của ông ngoại và mẹ Hiếu khoảng 4 triệu đồng, kinh tế của cả gia đình chủ yếu do anh Cường lo liệu.

Trong lúc Hiếu gặp khó khăn vì chi phí điều trị, gia đình may mắn nhận được sự chung tay, hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc.

Anh Cường cho biết, hiện Hiếu vẫn đang điều trị tại bệnh viện theo phác đồ của bác sĩ.